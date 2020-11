Rekordavtale om rensesystem for Wilson

Norwegian Greentech AS, som holder til i Fosnavåg, har inngått sin desidert største avtale i form av en flåteavtale med det norske rederiet Wilson ASA.



Avtalen innebærer at Norwegian Greentech skal levere rensesystemer for ballastvann til alle Wilson- eide skip, hovedsakelig i perioden 2020 til 2024.Wilson er et av de største fraktebåtrederiene i Europa innen sitt segment, og det desidert største i Norge. Flåten består av 120 skip, hvorav brorparten er eiet av rederiet selv.



– Dette er en enormt viktig avtale som vi har jobbet med over lang tid sier Jon Olav Kopperstad, senior salgssjef i Norwegian Greentech AS. – Denne avtalen er med på å sikre stor aktivitet i for Norwegian Greentech i flere år fremover, sier han, og roser Wilsons tekniske team for det gode samarbeidet med å komme i mål med avtalen.



GODT UTGANGSPUNKT

– Denne avtalen gir oss et veldig godt utgangspunkt for å videreutvikle bedriften, både med tanke på videre vekst i omsetning og på antall ansatte, sier salgs- og markedsdirektør Børge Gjelseth.



Driftsdirektør Thorbjørn Dalsøren i Wilson er klar på at det har blitt gjort en grundig vurdering både på både norske og utenlandske selskaper de siste årene. Norwegian Greentech ble valgt fordi de utfyller den totaliteten vi har vært på utkikk etter. Små byggemål, lavt energibehov og servicevennlighet til en konkurransedyktig pris.



– For noen år siden var vi rimelig sikre på at vi måtte til utlandet å skaffe denne tjenesten. Det er ekstra gledelig i disse dager at det havnet hos en norsk leverandør, og at vi dermed kan bidra til å sikre trygge arbeidsplasser i årene fremover, sier han.