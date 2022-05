Rekordsesong for cruisedestinasjon Norge

2019 totalt 2881 anløp

2020 totalt 173 anløp

2022 totalt 3422 anløp

15 største cruisehavner i Norge 2022:

Bergen Ålesund Stavanger Tromsø Olden Geiranger Oslo Kristiansand Haugesund Flåm Eidfjord Trondheim Alta Leknes Svolvær

I år blir en rekordsesong for antall cruiseanløp i norske havner. Reiseaktiviteten er definitivt gjenopptatt etter korona-pandemien og mange booker seg derfor cruiseferie. Tall fra Cruise Norway viser at det i 2019 (før Korona) var 3,745 millioner cruisepassasjerer som besøkte norskekysten. Et tilsvarende anslag for 2022 er rundt 4 millioner passasjerer, forteller Kystverket i en pressemelding.Kystverket jobber for å sikre trygg seilas og effektiv trafikkavvikling. Foruten at cruisefartøy følger seilingsregler, fartsforskrifter og meldingsplikt til Kystverkets skipsrapporteringssystem SafeSeaNet, er det spesielt de operative fagmiljøene innen los og sjøtrafikkledelse som nå forbereder høysesongen.På bakgrunn av sikkerhetssituasjonen rundt krigen i Ukraina, har cruiserederiene kansellert cruise i Østersjøen og sender i stedet flere skip til Norge, Sverige og Danmark. For Norges del omdirigeres de fleste av disse til Oslofjorden og Skagerrak-kysten.De typiske cruisehavnene har imidlertid lite eller ingen ledig kai-kapasitet. Løsningen har blitt at flere cruiseskip vil komme til å anløpe havner som tidligere ikke har vært typiske cruise-destinasjoner. De tidligere mest besøkte havnene, som for eksempel Stavanger og Kristiansand, har også henvist anløpsønsker videre til nærliggende havner, for å unngå for høyt besøkstrykk. Det er vanskelig å forutsi, men kommer en ny smittebølge kan det påvirke trafikktallene negativt utover høsten.Innmeldte cruiseanløp med los p.t, nasjonalt:Lostjenesten har forberedt seg gjennom særskilte planleggingsmøter med de største cruise-agentene i lengre tid. Det er gjennomført planleggingsmøter mellom den enkelte losformidling (tre lokasjoner/områder), losdirektør og losoldermenn (leder for losområder, landet delt i fem) slik at avviklingen skal skje så smidig som mulig for hele kysten. I tillegg har de tre lokasjonene for losformidling forsterket bemanningen for de travleste månedene, mai til august. Losformidlerne er navet i tjenesten og legger ned en stor innsats i høysesongen. Noen losbestillinger gjøres lang tid i forveien, men noen kommer også på kort varsel. Det må både losformidlingen og losoldermannskapene prøve å ta høyde for.Sjøtrafikksentralene er bemannet av maritime trafikkledere med lang erfaring som skipsførere/navigatører. De overvåker, informerer og organiserer skipstrafikken i sine tjenesteområder. I høysesongen for cruisetrafikk er det naturlig nok mer trafikk å overvåke. Cruisefartøyene blir håndtert og regulert etter gjeldene regelverk og seilingsregler innen hvert VTS området.Kystverkets fem sjøtrafikksentraler (Vessel Traffic Services, VTS) overvåker og styrer sjøtrafikken i spesielt trafikkerte områder langs kysten. Lostjenesten og VTS er to sjøsikkerhetstiltak som virker samtidig i samme området - lag på lag. I områder med stor trafikk og/eller trangt farvann er dette samarbeidet veldig viktig for god og smidig avvikling av trafikken. Når skipene blir større og leia og havnene forblir like smale blir marginene små. Da er det viktig at trafikklederne har klarert farvannet for annen trafikk når losene ankommer med store fartøy.Det var en økning i vintercruise de første 2,5 månedene i 2020 sammenlignet med tidligere år. Det er ikke så mange skip som utgjorde økningen, men de som seilte var her ofte. Dette er en trend ventes å øke.Stadig flere cruiseskip besøker norske farvann. Hva slags beredskap har vi om noe går galt med fartøy med tusenvis av passasjerer? Etter nesten-ulykka med cruiseskipet Viking Sky utarbeidet et eget utvalg en rapport som så nærmere på dette. Rapporten ble levert Justisdepartementet i februar