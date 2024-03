Rem Offshore kontraherer fremtidens fartøy

Rem Offshore

Rem Offshore ble etablert i 2016 og har hovedkontor i Fosnavåg.

Selskapet eier og opererer en moderne og miljøvennlig flåte på 19 fartøy.

Rem Offshore har 700 ansatte og hadde i 2023 en omsetning i overkant av 1,3 milliarder kroner.

Med røtter tilbake til fiskeri på 1970-tallet har Rem Offshore de siste årene utviklet en sterk tilstedeværelse i både fornybar-, olje- og gass- og seismisk OBN-markedet.

Myklebust Verft

Etter over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innan nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy.

Tilbyr fasilitetar for dokking opp til 15.000 tonn - til dømes subsea konstruksjonsfartøy, ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy.

Det at dei tilsette både utfører serviceoppdrag og samstundes byggjer nye fartøy gjev verftet ei unik kompetanse som kjem kundane til gode.

Skipsteknisk har designet en svært fleksibel plattform i tett samarbeid med rederi og verft. Nybygget er banebrytende og tar i bruk en rekke løsninger der energiforbruket nær halveres i forhold til sammenlignbar tonnasje i dagens marked, samt møter fremtidens krav til nullutslipp fra ende til ende.Fartøyet blir utrustet med dualfuel Methanol motorer i kombinasjon med batteripakker. Alt offshore løfteutstyr, inklusiv 250 T kranen er elektrisk og regenerer kraft til batteriene. Arbeidsdekket er på over 1400 m2, og fartøyet er også forberedt for installasjon av offshore gangvei til bruk innen havvind.– Dette er en merkedag for Rem Offshore. Vi bestiller vårt første netto nullutslippsfartøy og tar et stort steg inn i fremtiden. Vi gleder oss til å kunne tilby skipet i markedet, og er trygg på at våre kunder vil sette stor pris muligheten til mer effektive og bærekraftige operasjoner, sier Lars Conradi Andersen, CEO i Rem OffshoreMyklebust Verft har levert fartøy til Rem tidligere, og var et naturlig valg ifølge Conradi Andersen– Vi kjenner Myklebust Verft godt, det er et kvalitetsverft som leverer skip av høy standard. Når de i tillegg er konkurransedyktige er det naturlig for oss å benytte den verdensledende maritime klyngen lokalt når vi skal fornye flåten vår.Myklebust Verft gleder seg over nytt prosjekt i ordreboka til lokal kunde.Vi er veldig glade for at Rem Offshore har valgt Myklebust Verft til bygging av dette – miljøvennlige fartøyet. Dette oppdraget er en anerkjennelse til alle våre ansatte og den kvaliteten som Myklebust står for. Prosjektet vil i tillegg gi store positive ringvirkninger i vårt område, sier Leiv Sindre Muren, CEO i Myklebust Verft.