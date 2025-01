Rem Offshore og Myklebust verft velger igjen Haf Power Solutions

REM Ocean med REM Pioneer i bakgrunnen.

Haf Power Solutions AS (HPS), en del av ACEL Group, er valgt av Rem Offshore og Myklebust Verft som kraftsystemintegrator for det nylig annonserte ST-245 IMR (Inspection, Maintenance & Repair) som skal bygges ved Myklebust Verft. Denne kontrakten er en viktig milepæl for HPS, og vi er glade for å bidra til neste generasjons fartøy med avansert og moderne teknologi som muliggjør netto nullutslipp for fartøyet.



Dette skipet, som får navnet Rem Ocean, er en videreutvikling av bygg 82 ved Myklebust Verft, ST-245 ESCV-en REM Pioneer. Rem Ocean vil gå inn i en 8-årig charteravtale med DeepOcean – en historisk lang kontrakt. DeepOcean har på sin side sikret en langsiktig avtale med Equinor.



Det topp moderne 117 meter lange subsea-skipet er designet av Skipsteknisk for å opprettholde høye miljøstandarder og nærme seg fremtidige nullutslippskrav. Rem Ocean vil være utstyrt med dual-fuel metanolmotorer i kombinasjon med batteripakker, noe som vil redusere utslippene med omtrent 90 %. Alt offshore løfteutstyr, inkludert hovedkranen, vil være fullt elektrisk og vil regenerere kraft tilbake til batteriene.



Haf Power Solutions leverer cLion DC Grid. Våre leveranser består av cLion DC Grid, Li-Ion batterier, permanentmagnet fremdrifts- og thruster motorer, Aux. Generator og cControl PMS/EMS. cLion DC grid er designet for å minimere energitap og sikre optimal effektivitet. Systemet er også tilpasset flere segmenter som offshore subsea konstruksjon og offshore vind.



SVÆRT FORNØYD

– Vi er svært fornøyde med å kunne videreføre bruken av cLion DC Grid fra HPS på vårt andre fartøy. Systemet vil være optimalt for krevende IMR-operasjoner, og valget reflekterer vår satsing på bærekraftige løsninger og høy operasjonell driftssikkerhet. Samarbeidet med Myklebust Verft og HPS vil gi oss et kraftsystem som leverer både i dag og for fremtidens krav til nullutslippsdrif, sier Kristian Stavset, Head of Projects, Rem Offshore





– Valget av cLion DC Grid fra HPS til nok et fartøy understreker tilliten til både teknologien og vårt etablerte samarbeid med HPS. Selv om det første anlegget fortsatt er under leveranse, har vi stor tiltro til at dette systemet vil innfri de strenge kravene vi og Rem Offshore stiller til blant annet fleksibilitet, bærekraft, effektivitet, og driftssikkerhet. Vi ser frem til å bygge videre på dette partnerskapet for å utvikle fremtidsrettede løsninger innen skipsbygging, SIER Bjørn Harald Norvik, CCO, Myklebust Verft:





– Vi er takknemlige for at Rem Offshore og Myklebust Verft nok en gang velger HPS som kraftsystemintegrator, og at cLion DC Grid igjen blir valgt som kjerne i fartøyets energisystem. Gjennom tett dialog med rederi og verft har vi videreutviklet systemet for å møte de spesifikke kravene til et IMR-fartøy. Med cLion DC Grid sikres høy feiltoleranse, optimal driftseffektivitet og fleksibilitet for fremtidig netto nullutslippsdrift. Denne kontrakten markerer nok en milepæl for HPS og vår satsing på bærekraftige løsninger innen maritim sektor, SIER Marius Granlien (CCO, ACEL Group):



SPESIALISERER SEG

HPS er en systemintegrator som spesialiserer seg på elektriske systemer for skip. HPS utvikler systemer med høy feiltoleranse og alternative driftsmodus. Selskapet bruker standard industrielle komponenter med egendefinert programvare for å forbedre energieffektivitet, redusere driftskostnader og karbonavtrykk i skipsindustrien.



ACEL Group består av selskapene Haf Power Solutions AS, ACEL AS, ACEL Baltic UAB og har for tiden totalt 170 ansatte. Ved vårt hovedkontor i Ålesund har vi avdelinger innen ingeniørvirksomhet, tavleproduksjon, marine installasjoner, maritim og offshore service globalt, kraftsystemer, automasjon, elektrisk installasjon og service for bolig- og næringsbygg.