REM Offshore og Vard signerer kontrakt på enda en CSOV

Kongsberggruppen leverer beslutningsstøttesystem til det integrerte brosystemet.

Fartøyet er også utstyrt med Metizoft Life Cycle Assessment system (LCA), som måler fartøyets miljøpåvirkning gjennom hvert trinn i livssyklusen, fra utvinning av råvarer til avhending. Ved å analysere alle relevante miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations - EDPs) gjøres en fullstendig vurdering av den totale miljøpåvirkningen.

Et høyt spesialisert og tilpasset arbeidsfartøy levert av Mare Safety gir sikker, komfortabel og effektiv transport av teknikere og last mellom CSOV-en og vindturbinene. Fartøyet har en stabiliserende gyro for å forbedre drift og komfort.

CSOV-en er 85 x 19,5 m med lugarer for opptil 120 personer, inkludert 93 vindmølleteknikere og et mannskap inntil 27 personer.

Dette er den tredje CSOV-en Vard leverer til REM. De to første REM Power og REM Wind ble levert i henholdsvis 2023 og 2024.CSOV-en er skreddersydd for å yte tjenester under både bygging, drift og vedlikehold av offshore vindparker over hele verden. Vard 4 19-designet er utviklet av Vard Design i Ålesund, og er en svært allsidig plattform for alle støtteoperasjoner for havvindparker, med fokus på logistikk om bord, sikkerhet, komfort og overlegen funksjonalitet.Skipet skal utstyres med et dieselelektrisk og batterihybrid fremdriftssystem som er designet for svært fleksibel og drivstoffeffektiv drift. Det er satt av stor plass på fartøyet for å kunne oppgradere eller konvertere til nullutslipps energikilder.CEO i Rem Offshore, Lars Conradi Andersen ser frem til å fortsette samarbeidet med Vard:– Rem Power og Rem Wind har satt en ny standard med sine innovative løsninger, høye ytelser og lave utslipp. Disse skipene ble utviklet og bygget i tett og godt samarbeid mellom oss og Vard, og det er helt naturlig for oss å returnere til Vard når vi nå vil utvide flåten med en ny CSOV.Vard Electros SeaQ integrerte brosystem vil være en del av utstyret om bord. SeaQ-broen er den mest avanserte broen innen brointegrasjon. Broen benytter en kombinasjon av Vard-utviklede integrasjonsløsninger kombinert med berøringsskjermer for å samle ulike system i én operatørstasjon. Systemet har fullfunksjons oppsstarts- og kontrollfunksjoner.CEO i Vard, Cathrine K. Marti gleder seg over at REM Offshore bestiller nok et fartøy hos Vard:- Vi ønsker REM Offshore velkommen tilbake til Vard og ser frem til et nok et godt samarbeid. Det er viktig for oss at kundene våre er fornøyde slik at vi alltid er en høyaktuell samarbeidspartner når nye fartøy skal bygges. Vår styrke er at vi leverer avanserte og innovative fartøy til avtalt tid og innenfor budsjett. Vard viser gjennom denne kontrakten at vi lever opp til slagordet vårt som er Built on Trust. Takk igjen til REM Offshore for tilliten.Fartøyet har innovativt utstyr fra flere underleverandører:Fartøyet skal bygges ved Vard Vung Tau i Vietnam og er planlagt levert i Q4 2026.