Rem Power – fremtidsrettet fartøy lader til havs

Rederiet Rem Purus AS som eies av Rem Offshore AS og britiske Purus Marine Holdings LTD har fått levert CSOV-fartøyet Rem Power fra Vard Søviknes. Dette er bygg 947 fra Vard og havvindfartøyet er designet av Vard Design i Ålesund med typebetegnelsen VARD 4 19.

Rem Power ble døpt i Ålesund 12. mai på kaia foran Vards hovedkvarter. Dette er den første av to CSOV-er Vard leverer til Rem Purus, og fartøyet er en maritim pionér innen grønne og teknologiske løsninger.

CSOV-ene er skreddersydde for service- og vedlikeholdsoperasjoner på havvindparker over hele verden, og er en svært allsidig plattform for alle støtteoperasjoner for havvindparker, med søkelys på god logistikk om bord, sikkerhet, komfort og overlegen funksjonalitet. Fartøyet er utstyrt for å yte tjenester under både bygging, drift og vedlikehold av offshore vindparker.

FREMTIDSRETTET FARTØY

CEO i Rem Offshore AS, Lars Con-radi Andersen er svært fornøyd med resultatet.

– Vi har lagt stor vekt på å utvikle et attraktivt og framtidsrettet fartøy med lave utslipp sammen med Vard, og har blant annet forberedt det for nullutslippsoperasjon gjennom lading til havs. Det er derfor svært gledelig å konstatere at Rem Power er levert på tid og går rett på jobb i et godt marked. Markedsutsiktene ser bra ut fremover i alle våre segmenter, og Rem er godt posisjonert med den mest moderne og energieffektive flåten i bransjen, sier han.

Rem Power skal jobbe i fornybarmarkedet, først for Asso Subsea en periode før det skal på en lengre kontrakt for energiselskapet RWE.

FLEKSIBEL DRIFT

Fartøyet er utstyrt med et diesel-elektrisk og batterihybrid fremdriftssystem som er designet for svært fleksibel og drivstoffeffektiv drift. Det er satt av stor plass på fartøyet for å kunne oppgradere eller konvertere til nullutslipps energikilder.

Rem Power er det første testfar-

tøyet som deltar i Ocean Charger-prosjektet, et prosjekt der Vard og partnere arbeider for å utvikle en maritim verdikjede for havvind med offshore energioverføring. Ved å koble fartøy til strømnettet i vindparken eller havna, og lade batteriene jevnlig, er målet å drifte fartøyet med et minimum av ekstra energikilder. Prosjektet er støttet av regjeringens Grønn plattform-initiativ.

BÆREKRAFTIG

– Vi er stolte av å være en del av dette svært innovative pionerprosjektet og den foretrukne partneren for Rem Purus. Vi har lovet å bidra til det grønne skiftet, og med dette prosjektet øker vi hastigheten gjennom våre innovative løsninger og klargjøring for nullutslipps energikilder – og vi sikrer fremtidsrettet og effektiv drift gjennom bro- og kranløsningene på fartøyet. Vard fortsetter mot målet om å legge til rette for bærekraftig virksomhet til sjøs sammen med våre kunder og partnere, sier CEO i Vard, Alberto Maestrini som gleder seg til å se Rem Power i drift.

NORSK FLAGG

Skroget til Rem Power ble bygget ved Vard Braila i Romania og utrustet og ferdigstilt ved Vard Søviknes i Norge. Det andre av de to søsterfartøyene skal bygges og leveres av Vard Vung Tau i Vietnam, med planlagt levering i 2024. Rem Power er 85 meter langt og 19,5 meter bredt med lugarer for opptil 120 personer, inkludert 93 vindmølleteknikere og et mannskap på opptil 27. Fartøyet fører norsk flagg og har Fosnavåg som registreringshavn.

Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler: