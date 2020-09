Remi Hatland er svært fornøyd med Ravinda

16. juli ble Ravinda overlevert fra Båt og Motorservice AS til HAWI AS ved Remi Hatland. Garnbåten er verftets bnr. 55, og designet er ved Marin Design.

Ravinda er en topp utstyrt garnbåt på 36 fot designet av Marin Design, og utviklet i nært samarbeid mellom reder og verft.

13 MILLIONER

En av utbedringene som er gjort er montering av nyutviklede slingrekjøler som gir høyere hastighet, redusert drivstoff-forbruk og mindre støy om bord, i følge Tor Erik Lysø, daglig leder i Båt og Motorservice.



– Båten er i utgangspunktet designet for et mannskap på tre, en av forandringene vi har gjort er å utvide til firemannsfartøy da reder er opptatt av rekruttering og ofte har med elever om bord. Fartøyet har en totalkostnad på cirka 13 millioner kroner, og byggeperioden har vart i rundt seks måneder. Dette er den sjette båten vi bygger av denne typen, og vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra kundene. Vi setter pris på fagmiljøet i regionen, som medfører at vi har de fleste underleverandører i umiddelbar nærhet, forteller Lysø.



Verftet har fulle ordrebøker til våren 2021, og akkurat nå bygges et fiskefartøy på 10,99 meter som skal leveres sør i Trøndelag rundt årsskiftet

STORFORNØYD REDER

Reder Remi Hatland er svært fornøyd med nybåten så langt.



– Vi har benyttet Båt og Motor-service til utbedringer og servicer på tidligere fartøy, og det var derfor et naturlig valg da beslutningen om nybygg ble tatt. Min far fikk bygd båt her i 1996, så jeg har hatt god kjennskap til verftet hele livet, sier Hatland.



– Begge parter har hatt en god opplevelse av byggeprosessen, og vi har jobbet tett for å finne de beste løsningene. Ravinda har alle de løsningene jeg ønsket meg, samarbeidet med verft og sluttprodukt kunne ikke vært bedre, og jeg anbefaler båttype og verft på det varmeste, avslutter Hatland. Les hele omtalen her.

