Ro Vision ble Årets skip

Ro Vision ble Ship of the Year 2020. Foto: Larsnes Mek. Verksted.

Brønnbåten Ro Vision vant prisen som Ship of the Year. Priosen ble del tut under et arrangement i Bergen onsdag. – Ship of the Year 2020 går til en fartøystype hvor Norge er verdensledende både på teknologi og design, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen da han delte ut den prestisjetunge prisen.



- Brønnbåtflåten fortsetter fremover, og årets vinner viser at det satses på lavere utslipp og økt sikkerhet, sier Ingebrigtsen, og berømmet grunnleggeren av rederiet Rostein; Odd Einar Sandøy, som en av pionerene for denne næringen.



Brønnbåten Ro Vision er bestilt av Rostein AS og bygget ved Larsnes Mek. Verksted AS og designet av Skipskompetanse AS.



EVENTYRLIG UTVIKLING

– Vi har drevet med brønnbåter i 32 år, og har i de årene bygget 25 nybygg. Det har vært en eventyrlig utvikling for oss. Å toppe dette med først å bli nominert, og deretter vinne, er helt fantastisk, sier reder Odd Einar Sandøy i Rostein.



– Årets Ship of the Year har en hybrid fremdriftsløsning, og er utstyrt med den nyeste teknologien for denne typen skip, sier juryens leder, ansvarlig redaktør i Skipsrevyen Gustav-Erik Blaalid. Ro Vision blir standarden på rederiet sine nybygg. Seinere kan det bli aktuelt å bygge om eksisterende fartøy i henhold til denne standarden. Dermed vil den totale miljøgevinsten være stor, sier Blaalid. Samtidig er prisen en stor anerkjennelse til brønnbåtnæringen som har frembragt norsk skipsteknologi og design til å bli verdensledende, sier Blaalid i en pressemelding.



KJEKT FOR VERFTET

– For oss på verftet er dette utrolig kjekt. Det viser at våre ansatte bygger båter i verdensklasse! Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Rostein i mer enn 11 år. Men om det var stas å bli nominert, så er det enda artigere å vinne, sier administrerende direktør Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mek.



– Det er en stor anerkjennelse for oss at et fartøy vi har designet vinner denne prisen. Jeg synes personlig det var på høy tid at en brønnbåt ble nominert. Ro Vision viser hvilken stor utvikling det har vært i brønnbåtnæringen, sier Daglig leder Per Jørgen Silden i Skipskompetanse.



VIKTIG PRIS

Ship of the year er bransjens mest prestisjetunge fagjuryerte pris for norsk skipsteknologi og innovasjon. Prisen tildeles årlig til et norskbygget skip ved et norsk verft. Det er Skipsrevyens lesere som hvert år nominerer kandidatene til årets skip og det er en fagjury som foretar kåringen.



Skipsrevyens samarbeidspartnere for Ship of the year er NME(Norske Maritime Eksportører, NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet), Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Maritime Bergen, Norske Skipsverft og Maritimt Forum.

Vinnerne fra venstre Glen Bradley (Rostein), Jarle Gunnarstein (Larsnes) reder Odd Einar Sandøy (Rostein), Per Jørgen Silden (Skipskompetanse). Foto: Helge Martin Markussen/Skipsrevyen