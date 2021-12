Roald Evensen er gått bort

Skal hilse fra fjellet – det evige land

hvor moskus og jerven har bolig.

Min lengsel dit inn er blitt som en brann.

Kun der får jeg fred og blir rolig.

Redaksjonen

Naturligvis er tapet tyngst for familien og de nærmeste, men også for oss i redaksjonen i Maritimt Magasin og Maritimt Magasin Historie var det en trist dag da beskjeden om at vår mangeårige medarbeider Roald Evensen var gått bort. Og også mange lesere vil nok savne hans skarpe og gode penn, der han villig delte av sin lange erfaring både som sjømann, og som engasjert medmenneske med omtanke for så vel folk, dyreliv og natur.Av fag kunne Roald se tilbake på en solid karriere i maskinen på mange skip, og også etter at han hadde pensjonert seg var han aktiv som vikarierende maskinsjef, blant annet både på offshorefartøy og innen sjøforsvaret.Noen husker kanskje også den aller første utgaven av historiebladet vårt, der Roald fortalte om sine opplevelser som spion for vestmaktene under den kalde krigen, der han blant annet med medbrakt fotoapparat snikfotograferte kinesiske havner gjennom ventilen på lugaren sin.Dessuten sto krigsseilerne ham nær, og han gjorde en solid innsats både sammen med sin gode venn Jon Michelet, og i den siste tiden som en av drivkreftene i arbeidet for å realisere et minnesmerke i London og på mange andre måter.Også Maritimt Magasin var en viktig arena for ham, og gjennom årene har han vært en verdifull bidragsyter for oss.Men Roald var engasjert på en rekke andre områder, ikke minst med utgangspunkt fra hjemmet i fjellbygda Haltdalen. Som periodevis medarbeider og bidragsyter i lokalavisene Arbeidets Rett og Fjell-Ljom var den tidligere sjømannen en flittig skribent, både som reporter og for å målbære klare synpunkter og meninger. Han var sterkt opptatt av miljøet og naturen, og for dette ble han blant annet hedret med Trøndersk Natur og miljøpris i 2012. Blant sakene han var sterkt engasjert i på dette området var vern av Gaulavassdraget, etablering av Forollhogna Nasjonalpark – og bevaring av fjellreven.Roald Evensen var født 16. januar 1947, og gikk bort 30. november. De som fikk møte og bli kjent med ham er ikke forbauset over at han hadde bedt om at bisettelsen ble foretatt i stillhet.I dødsannonsen sto disse ordene: