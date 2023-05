Ronja Aurora – 36. nybygg til verdens ledende brønnbåtrederi

Aas Mek Verksted AS leverte den 30. mars 2023 bnr. 211, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen skjedde dagen etter ved verftets kai på Vestnes.

Dette er 36. nybygget Aas Mek Verksted har levert til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det fjerde, av totalt sju nybygg, i en serie av 3000 kubikkmeter fartøy som verftet har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024.

Rederiet Sølvtrans AS som mottar skipet hører hjemme i Ålesund og er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping og bygger i all hovedsak sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

ARRANGEMENT

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 kubikkmeter fordelt på to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Ronja Aurora er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiserings anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvannsbehandling av fisken.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 3000 kubikkmeter som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Lasting og lossing skjer ved skånsomt over- eller undertrykk uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land. Les hele omtalen her.

