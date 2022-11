Røper dåpsdato for første skip i Jan Mayen-klassen

Her er KV Bjørnøya ankommet verftet i Norge. Det er det andre av totalt tre nye kystvaktfartøy i Jan Mayen-klassen. Foto: Vard

Det første kystvaktskipet i den nye Jan Mayen-klasse skal døpes 16. november, forteller kystvaktsjef Oliver Berdal ifølge et intervju i nettorganet Forsvarets Forum.



– De største fartøyene er det vi kaller helikopterbærende ytre Kystvakt, hvor vi blant annet har en isbryter og er i ferd med å innfase helt nye fartøy av den såkalte Jan Mayen-klassen., sier Berdal.



I september 2021 ankom skroget til det første fartøyet i Jan Mayen-klassen verftet Vard Langsten i Tomrefjord. I den forbindelse skrev Forsvaret i en pressemelding at i løpet av de tre neste årene skulle Nordkapp-klassen erstattes med tre nye fartøy.



OPPGAVER I NORDOMRÅDENE

Jan-Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter, bredde på 21,4 meter og et deplasement på 9 612 tonn.



Ifølge Forsvarsmateriell (FMA) skal de tre nye fartøyene primært løse oppgaver i nordområdene. Fartøyene har fått navnene KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen.



25. juni 2018 inngikk Forsvarsmateriell og Vard Group AS Langsten kontrakt om byggingen av tre nye kystvaktfartøy til en kontraktsverdi på 5,2 milliarder. Ifølge TU har prosjektet en total kostnadsramme på 6,8 milliarder.



UTHOLDENHET PÅ ÅTTE UKER

I 2021 skrev Endre Barane, sjef ved Kystvaktens kompetansesenter (KVKS), i en analyse for Den norske atlanterhavskomité at regjeringen la til rette for nasjonal konkurranse. En viktig årsak var arbeidsplasser i norsk skipsbyggingsindustri.



Barane skriver videre at Jan Mayen-klassen er designet for å ha en utholdenhet på åtte uker med normal driftsprofil, og har lugarkapasitet for 100 personer. Og når det gjelder militære kapasiteter:



– Fartøyene skal utrustes med militært taktisk ledelsessystem (TMS) som inkluderer helikopterkontrollkapasitet, militære kommunikasjonssystemer, kanon og mitraljøser, sensorer og IKT-systemer, ifølge Barane.



De tre fartøyene i Nordkapp-klassen som blir erstattet er KV Nordkapp (1980), KV Andenes (1981) og KV Senja (1981).