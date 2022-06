Rosesol – moderne ambulansebåt til Gulen

5. mai 2022 overtok GulenSkyss den nye ambulansebåten Rosesol fra Måløy Verft. Dette er bygg 25 fra verftet og den første av to ambulansebåter som skal gå på ti-års kontrakter for Helse Førde. Rosesol skal være stasjonert ved Hardbakke i Solund kommune.

Ambulansebåtens operasjonsområde er fra Gulen i sør til Atløy i nord. Båten er en katamaran og er 23 meter lang, 7,8 meter bred og har en toppfart på 32 knop. På taket har båten et vinsjeområde der pasienter kan heises opp i helikopter, alternativt kan lege bringes om bord. Om bord og i landstigning vil skje via en hydraulisk gangvei akterut og forut. Gangvei akterut vil også kunne føre bårepasienter opp til toppdekk for videre transport med helikopter. Behandlingsrommet er 32 kvadratmeter stort og er utstyrt med to båreplasser. Dette gjør det mulig å betjene to pasienter samtidig.

GODE SJØEGENSKAPER

Fartøyet er blant de største og mest moderne ambulansebåtene som er bygget her i Norge. Det er blitt lagt stor vekt på gode sjøegenskaper i dårlig vær slik at pasienter og mannskap skal føle seg trygge om bord. Båten er blant annet utstyrt med innfellbare baugfoiler fra Wavefoil for å redusere bevegelsene i sjøen og redusere drivstofforbruket. I tillegg er fartøyet utstyrt med topp moderne navigasjonsutstyr for sikker drift under alle værforhold. Den nye ambulansebåten er designet av Sea Technology som holder til i Deknepollen i Måløy. Les hele omtalen her.

