RS 125 «Det Norske Veritas» snart tilbake i beredskap

Om hendelsen

Lokalt næringsliv, nødetater, privatpersoner og ansatte i Redningsselskapet stod på dag og natt i 12 dramatiske uværsdøgn for å berge redningsskøyta Det Norske Veritas etter at den grunnstøtte på oppdrag utenfor Stamsund i Lofoten 26. januar i fjor.Den krevende redningsaksjonen utenfor Stamsund i Lofoten januar 2024 førte til store skader på redningsskøyta RS 125 Det Norske Veritas. I mai 2025 er redningsskøyta igjen klar for beredskap ved stasjonen på Ballstad i Lofoten.Stiftelsen Det Norske Veritas (DNV) har generøst donert 35 millioner kroner til Redningsselskapet, der deler av pengene er satt av til oppgradering av RS 125 Det Norske Veritas. Donasjonen gjør det mulig å oppdatere redningsskøyta til 2024-standard.– Vi er svært takknemlig for DNV sin støtte. Det trengs et lag for å redde liv på sjøen, og vi er stolte over at DNV er med på dette laget. Sammen redder vi liv og sammen trygger vi kysten, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.RS 125 Det Norske Veritas har vært i operativ tjeneste siden 2003, og har assistert 7051 personer og 2200 fartøy. 15 liv er reddet. Når redningsskøyta er reparert og i drift igjen i mai skal den fortsette å redde liv, hjelpe mennesker og fartøy.Donasjonen omfatter også vesentlig oppgradering og levetidsforlengelse av RS 154 Det Norske Veritas II, med ny drivlinje (motorer, gir og vannjet). I tillegg donerer DNV midler til totalombygging av en redningsskøyte. Denne har gått i tjue år og vil etter ombyggingen bli bærekraftig og som ny.– Dette er et stort bidrag til beredskapen og noe av det mest bærekraftige vi gjør. Takket være donasjonen fra DNV sikrer vi flere år med trygg og sikker drift av ikke bare én, men tre redningsskøyter, sier Gorm Hillgaar, maritim direktør i Redningsselskapet.Mannskapene vil nå bruke mindre tid på vedlikehold og i større grad kunne levere beredskap. De vil også få mer tid til viktig kompetanseheving, øving og trening.– Vi er svært glade for å kunne støtte det viktige arbeidet Redningsselskapet gjør, og bidra til at RS 125 Det Norske Veritas kommer tilbake i beredskap. Denne donasjonen er en del av vårt allmennyttige arbeid, og en styrking av sjøsikkerheten er i tråd med vårt formål om å sikre liv, verdier og miljøet, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.