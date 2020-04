Rygerelektra – Elektrisk passasjerbåt fra Brødrene Aa

Rygerelektra ble i mars overlevert til Rødne Fjord Cruise, Stavanger. Passasjerbåten er verftets byggenummer 302. Designet er utformet av Para-dise Nautica og Brødrene Aa.

Rygerelektra ble bestilt i mars 2019 som søsterskip til Rygerdronningen, den hurtiggående passasjerkatamaranen Brødrene Aa leverte til Rødne Fjord Cruise i april 2018. Den store forskjellen er at Rygerelektra har elektrisk fremdrift. “Ryger”-delen av navnet er for øvrig noe som går igjen i alle 15 båter rederiet har i drift.

STILLEGÅENDE NATUROPPLEVELSER

Den elektriske båten er bygget i karbonfiber, har plass til 297 passasjerer, og skal frakte turister mellom Stavanger og Lysefjorden. Turistruten har planlagt drift i 2,5–3 timer og med en fart på opp til 19 knop. Rødne Fjord Cruise planlegger to turer per dag. Energieffektive propeller med lite vibrasjoner og lavt støynivå skal sikre en stillegående og batteridrevet naturopplevelse.



Enova har støttet nybyggprosjektet med 19,5 millioner kroner. Samtidig har foretaket gitt 10,3 millioner kroner i støtte til Smartly AS, til bygging av en ladestasjon i Stavanger havn som skal sikre lading av det nye fartøyet. Les hele omtalen her.

