Sailbøyen har god vind på vei til Hywind Scotland

Et solcellepanel sørger for tilstrekkelig batterikapasitet for å operere sensorene. Selve fartøyet, som er utstyrt med et seil, drives fremover ved hjelp av vind. Farkosten har en forhåndsinnstilt rute til Skottland, men styres også av piloter fra Akvaplan-niva sitt hovedkontor i Tromsø. Foto: Offshore Sensing

Nå i juni ble en ubemannet farkost, også kalt glider satt ut utenfor Bergen. Denne "sailbøyen", som er 2 meter lang, skal være ute på havet i 70 dager på oppdrag fra Equinor. Den skal seile til havvindparken Hywind Scotland som ligger utenfor byen Peterhead, nord for Aberdeen.



Styrt av en droneoperatør ved Akvaplan-niva skal den samle inn datamateriale i en måned. Oppdraget er en del av en studie for å finne ut av adferden til fisk og andre marine arter rundt disse flytende vindmøllene. Vindturbinene er altså flytende, men siden den er forankret til havbunnen så er det viktig å kartlegge eventuelle effekter på marint liv.



Oppdraget gjennomføres av Akvaplan-niva, men havdronen som anvendes, Sailbuoy, er utviklet og produsert av selskapet Offshore Sensing. Glideren er utstyrt med avanserte sensorer som kan måle temperatur, saltinnhold og oksygen samt et ekkolodd, som skal anvendes for å identifisere fiskevolum. Forskerne vil undersøke om installasjonen fungerer som en korall-rev som gir økt beskyttelse og tilgang til mat for fisk. En del data vil strømmes til forskerne i Tromsø fra farkosten i sanntid mens forskerne først får tilgang til data samlet inn av ekkoloddet når seilbøyen tas i land om ca to måneder.



God vind i seilene på vei til vindmølleparken utenfor Skottland Foto: Offshore Sensing