Salfjord inngår storkontrakt på tresifret millionbeløp

Tomt Tjeldbergodden, mot Equinor Metanolfabrikk og Linde Luftgassfabrikk. Hitra på høyre side. Foto: Salfjord

Det landbaserte oppdrettsselskapet Salfjord AS har inngått kontrakt med Tverås Maskin og Transport AS for opparbeidelse av Salfjords tomt på Tjeldbergodden. Arbeidet begynner allerede i november.



– Dette markerer starten på byggeprosjektet, og er en viktig milepæl for oss.Det forteller daglig leder i Salfjord, Hans Ramsvik.

Kontraktssummen gjelder opparbeidelse hele tomten Salfjord disponerer. I første omgang er det tomt for første byggetrinn som skal fristilles for byggestart i 2026.



STOR KONKURRANSE

– Det var stor interesse hos underleverandører, og vi fikk mange gode tilbud, forteller Ramsvik. Valget falt på Tverås Maskin og Transport som leverte det beste tilbudet.



Ramsvik forteller at godt omdømme og referanseprosjekter fra havbruksnæringen også spilte inn i anbudsprosessen.

– Tverås Maskin og Transport har blant annet bistått Sinkaberg Hansen med opparbeidelse av Svaberget Industriområdet i Nærøy kommune, forteller han.



Ramsvik forteller videre at verdien på kontrakten høyere enn kontraktssummen alene.



–Inntekter fra salg av mineraler er ikke inkludert i kontraktssummen, og vil deles mellom selskapene, sier han.



NORCONSULT BYGGELEDER

Norconsult Ålesund, med Dag Øveraas og Sindre Moldskred i spissen, har bistått Salfjord med prosjektering og valg av leverandør.

Norconsult har også bistått Salfjord med gjennomføring av reguleringsplanprosesser ved Tjeldbergodden og på Salfjord II ved Hyttneset lengre vest i Aure, og vil ha rollen som byggeleder under tomtearbeidet ved Tjeldbergodden.



– Norconsult har vært en solid og profesjonell partner, noe som gir oss en stor trygghet nå som arbeidet begynner, forteller Ramsvik.



Fra venstre: Hans Ramsvik (Salfjord), Kurt Arne Tverås. Foto: Salfjord Fra venstre: Hans Ramsvik (Salfjord), Robert Wean (Tverås), Frode Tverås, Kurt Arne Tverås. Foto: Salfjord