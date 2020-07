Salmon Evolution satser i Sør-Korea

Salmon Evolution er allerede i gang med å bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Romsdal, men satser nå også på et samarbeid med sør-koreanske Dongwon Industries, og tenker på å etablere anlegg i Asia. Foto: Salmon Evolution.

Salmon Evolution har inngått en investeringsavtale med Dongwon Industries, et av verdens ledende sjømatforetak med base i Sør-Korea. Dongwon investere 50 millioner kroner i en minoritetsandel i Salmon Evolution. De to partnerne planlegger også i fellesskap å bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea ved hjelp av Salmon Evolutions teknologi.



De vil også i fellesskap vurdere fremtidige muligheter for lignende prosjekter i andre asiatiske markeder, så vel som det nordamerikanske markedet.



SPENNENDE MULIGHET

– Dette er en veldig spennende mulighet for oss, Samarbeid med en global aktør som Dongwon Industries vil styrke våre kommersielle muligheter, samt gi oss solid industriell støtte for å skalere vårt konsept i nye markeder, sier administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution. Han forteller også at forhandlingene med Dongwon Industries har pågått en stund, men komplikasjoner knyttet til Covid-19 forsinket prosessen.



– Etter å ha vurdert en rekke prosjekter for landbaserte oppdrettsbedrifter, konkluderte vi med at Salmon Evolution representerer den beste investerings- og partnerskapsmuligheten i sektoren. Vi mener at Salmon Evolutions teknologi gjør den beste jobben med å gjenskape naturlige marine forhold samtidig som vi unngår de mange utfordringene konvensjonell oppdrett i havet står overfor, sier Kiyun Yun, Dongwons finansdirektør.



BYGGER I ROMSDAL

Salmon Evolution startet i mai byggingen av et landbasert oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Dette anlegget vil være basert på 65 prosent gjenbruk og 35 prosent tilførsel av filtrert og temperaturkontrollert sjøvann, noe som vil bidra til optimal drift og redusere risikoen betydelig sammenlignet med andre typer landbasert akvakultur ved hjelp av praktisk talt full vannresirkulering. Ved ferdigstillelse vil oppdrettsanlegget på Indre Harøy ha en årlig produksjonskapasitet på om lag 36.000 tonn atlantisk laks.