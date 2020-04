Samarbeidskontrakter for Pon Power

Pon Power AS er eneforhandler i Norge av CAT og MaK motorer og generatoranlegg i effekter fra 6,4 til 16.200 kW. Selskapet har nå skrevet kontrakt med firma både på Bømlo og i Fosnavåg, disse får status som autorisert marine-forhandler (AMD) av CAT deler og service. Foto: Pon Power.

Den siste uken har Pon Power fortalt om flere samarbeidskontrakter, og både Bømlo Skipsservice og Ulmatec Skipsservice AS er tildelt status som autorisert marine-forhandler (AMD) av CAT deler og service, går det frem av pressemeldinger fra selskapet.



Bømlo Skipsservice holder til i Hovlandshagen industriområde ved Langevåg på Bømlo, mens Ulmatec er lokalisert i Fosnavåg.



LANG ERFARING

Bømlo Skipsservice har lang erfaring innen maskin/motor, stål, aluminium og rørarbeid og utfører reparasjoner og service på alle typer fartøy og skip. De har også god erfaring med ombygging og installasjon av utstyr for mekanisk avlusing på fartøy, og et nært samarbeid med skipsdesignere for å finne optimale løsninger.



– Vi er stolte av å kunne annonsere at vi nå inngår et tettere samarbeid med Bømlo Skipsservice. For Pon Power innebærer dette at vi kan tilby et utvidet service-nettverk for kundene våre i form av effektiv tilgjengelighet av deler og service på Bømlo og i nærområdet. Vi har alltid hatt en god relasjon til Bømlo Skipsservice og på bakgrunn av dette, samt en gunstig lokasjon langs kysten, blev Bømlo Skipsservice et naturlig valg for oss. Vi gleder oss til et videre godt samarbeid fremover, sier Kenneth Næss, Parts & AMD Manager i Pon Power AS



– For Bømlo Skipsservice er det både et kvalitetsbevis og det er en stor glede å bli autorisert forhandler av Caterpillar motor, deler og service. Dette vil bety mye for våre kunder langs hele Vestlandet og for oss som selskap, sier Frode Solend, COO/Manager AMD CAT i Bømlo Skipsservice.



BREDT SPEKTER

Ulmatec Skipsservice tilbyr et bredt spekter av tjenester innen skipsservice som reparasjoner, overhalinger, reservedelslager, og dele-forsyning fra egen produktlinje samt en rekke merkevarer fra forhandlere, derav CAT.



– Vi er stolte over å få Ulmatec Skipsservice på laget! Vi har hatt en meget god relasjon til selskapet i mange år og nå går vi altså inn i et enda tettere samarbeid. For Pon Power innebærer dette at vi kan tilby et utvidet service-nettverk for kundene våre i form av effektiv tilgjengelighet av deler og service i Fosnavåg og nærområdet. Vi gleder oss til et videre godt partnerskap med Ulmatec, sier Kenneth Næss, Parts & AMD Manager i Pon Power AS.



Fra Ulmatec heter det at man er stolte av at Caterpillar og Pon Power velger Ulmatec Skipsservice AS til samarbeidspartner, med enda tettere bånd, for å serve felles kunder langs kysten på CAT, som er et solid og velrenommert motormerke. Med denne oppgraderingen av statusentil “Autorisert marine forhandler” av CAT deler og service, vil Ulmatec Skipsservice få tilgang til alt av teknisk dokumentasjon og opplæring av serviceteknikere/mekaniker på ett høyt nivå. Da vil man også kunne utføre garantiarbeid på CAT. Det innebærer i tillegg at det blir et enda større og mer konkurransedyktig lager av CAT-deler i Fosnavåg.