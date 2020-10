Satser på Aqua Nor 2021

Etter snart et år med mye usikkerhet og mangel på viktige møteplasser slår ledelsen for Aqua Nor at det blir messe i august 2021. – Uavhengig av den uventede pandemien ville det blitt en kombinasjon av fysisk og digital messe i 2021 – det har vært planen vår siden forrige Aqua Nor. Aqua Nor 2021 blir den første hybridmessen, sier Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer Aqua Nor.



For å fornye og forbedre næringas viktigste møteplass har en digital tilleggsplattform lenge vært vurdert, og i 2020 fikk den digitale versjonen sin jomfrureise da søstermessen Nor-Fishing ble heldigital.



MYE ERFARING

– Vi høstet mye erfaring fra det digitale konseptet under Nor-Fishing 2020 Digital. Deltagerne har gitt oss mange gode tilbakemeldinger på hva de ønsker mer av. Dette tar vi med oss inn i Aqua Nor. Å tilføre den tradisjonelle messen en digital plattform som går parallelt vil gi merverdi til utstillerne som får flere muligheter for å profilere seg, og det vil gjøre det lettere for besøkende som av ulike grunner ikke kan delta fysisk å få med seg det som skjer i Trondheim. Samtidig er det viktig for oss å bevare den fysiske delen av messen i så stor grad som praktiske og smittevernmessige hensyn tillater – det er jo noe helt eget med å ta en prat på stand eller møte gamle bekjente i vrimleområdet, sier Digre.



FORBEREDT PÅ ENDRINGER

Digre bekrefter at det i dag planlegges for at messen gjennomføres som planlagt i Trondheim Spektrum, men forsikrer at stiftelsen også har en plan for ulike scenarier som kan oppstå.



– Aller helst ønsker vi oss en fullskala messe i Trondheim – og det blir det dersom situasjonen har normalisert seg i august neste år. Vi følger selvsagt koronasituasjonen og myndighetenes råd tett fremover og har tatt høyde for ulike scenarier som kan skje. Dagens tiltak kan for eksempel fremdeles gjelde om et år, eller så kan det bli strammet til eller åpnet opp. Uansett har vi gode forutsetninger for å gjennomføre messen som planlagt, på en trygg måte som er i tråd med eventuelle smitteverntiltak, sier han.



Skulle koronasituasjonen forverres frem mot august blir Aqua Nor 2021 også heldigital.



SNART FULLBOOKET

Allerede i dag, nesten ett år før Aqua Nor 2021, er 2/3 av kapasiteten til Trondheim Spektrum allerede booket av utstillere. Én av fem er utenlandske firmaer.



– Det er bare et tidsspørsmål før det er helt fullt nå, sier messeansvarlig Kari Steinsbø. Hun opplyser at det er stor pågang fra utstillere og mye engasjement for neste års messe – og at mange er nysgjerrige på hvilke nye muligheter de får med den digitale tilleggsplattformen.



HOTELLBOOKING ÅPNER I JANUAR

Alt i alt får utstillere mer ut av sin deltagelse på Aqua Nor enn tidligere, siden deltagere nå samles både i Trondheim Spektrum og på nett.

Og for alle bekreftede utstillere opplyser Steinsbø at hotellbookingen åpner i januar.



– I første omgang er det kun bekreftede utstillere som får tilgang til hotellbookingen. Vi anbefaler at utstillerne har et våkent øye på nettsiden vår og i egen innboks da vi sender ut info med konkret dato, avslutter hun.