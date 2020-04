Satser stort på foredling av fisk

Inger-Marie Sperre (CEO Br Sperre) og Nina Farstad (prosjektleder MMC First Process) til høyre. Per Arild Amelfot (kundeansvarlig I MMC First Process ) til venstre og Petter Leon Fauske (CEO MMC First Process) i midten. Foto: MMC First Process

Brødrene Sperre satser stort på foredling av fisk med sitt nye anlegg på Ellingsøy. Det gir positive ringvirkninger for MMC First Process og en rekke andre leverandører på Sunnmøre.



Med en investeringsramme på godt over 100 millioner kroner, satser Brødrene Sperre AS tungt på pelagisk fiskeindustri i en tid hvor Norge er i ferd med å ende opp som en råvareeksportør. Bygget som skal huse det nye prosessanlegget er på 2400 kvadratmeter. Anlegget som er prosjektert, på Ellingsøya i Ålesund kommune, vil være blant de største i Norden for rundfisk når det etter planen skal stå ferdig i september.



Lokalt forankrede MMC First Process er valgt som leverandør til det pelagiske landanlegget for håndtering og prosessering av fisk, og det er gode nyheter på hjemmebane i en tid med mørke horisonter.



– Teknologien er godt kjent og vi har levert lignende løsninger flere ganger, men størrelsen og mengden fisk dette anlegget skal kunne håndtere, gjør det helt ekstraordinært, sier Per Arild Aamelfot i MMC First Process. Han er ansvarlig for å finne de beste løsningene sammen med Brødrene Sperre.

Sikrer lokale arbeidsplasser – Med det nye anlegget vil vår produksjonskapasitet for pelagisk fisk vil bli noe større og langt mer fleksibel, sier daglig leder og medeier Inger-Marie Sperre i Brødrene Sperre som er en av Norges største produsenter av pelagisk fisk. Brødrene Sperre er opptatt av lokal verdiskapning og lokale arbeidsplasser. Det er en av grunnen til at selskapet valgte å kjøpe det nye prosessanlegget av MMC First Process.



– Vi er trygge på at de vil levere et funksjonelt anlegg, og har tiltro til at de vil levere i samsvar med kontrakten, sier Sperre om MMC First Prosess som har 30 år med erfaring og innovasjon innen håndtering, prosessering og kjøling av fiske til sjømatindustrien.



Hun er også svært godt fornøyd med det arbeidet PEAB Nordang leverer i forhold til prosjektering og oppføring, og gleder seg over at også flere andre lokale leverandører bidrar til storsatsingen.



– Alle jobber med ekstremt stramme tidsrammer. Å få det nye anlegget klart før sesongstart er avgjørende for Brødrene Sperres rolle som en av Norges største produsenter av pelagisk fisk, uttaler Inger-Marie Sperre i en pressemelding.

Dronebilde fra området hvor fabrikken nå bygges og hvor utstyret skal på plass til høsten. Foto: MMC First Process