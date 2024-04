Scandinavian Maritime Fair skifter eier

Scandinavian Maritime Fair

Etablert i 2014

Hyppighet: Annethvert år

Sted: København

Neste messe: 14.-15. mai 2024

Sted: Oxenehallen, København sentrum (3. min fra Hovedbanegården)

Størrelse: 5500 kvm innendørs, 2500 kvm utendørs

Oceanspace Media, som blant annet eier Fiskerbladet og Maritime Direct i Danmark, er ERT mediehuset i Norge for den marine og maritime klynge, med etablerte medier som Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no, Skipsrevyen og Kystmagasinet i porteføljen.– Kjøpet av 50 prosent i Scandinavian Maritime Fair er et ledd i satsingen på konferanser og messer, sier publisher og eier av Oceanspace Media, Gustav Erik Blaalid i en kommentar.Han legger til at satsingen på messer og konferanser ikke er ny for selskapet.– Fra før eier vi en mindre aksjepost i norske Aqkva AS som igjen eier 50 prosent av messen HaveExpo. I tillegg har våre medier i Chile, med Salmonexpert i spissen, allerede arrangert den kombinerte messen og konferansen ESA ved to anledninger, så dette er et satsingsområde Oceanspace Media allerede er etablert innenfor, sier Blaalid.Han legger til at satsingen i Danmark, både på mediesiden og med messe og konferanse er et spennende kapittel for Oceanspace Media, og et ledd i en langsiktig satsing i Skandinavia.Selger av halvparten av eierskapet i Scandinavian Maritime Fair, René Wittendorff, har drevet innenfor fagmedier sammen med sin far så langt tilbake som i 1950 årene.– Jeg har hatt stor glede av å jobbe innenfor de maritime næringene, men det er en tid for alt, sier den snart 75 år gamle gründeren.– Jeg er overbevist om at Scandinavian Maritime Fair har fått et eierskap som er riktig for selskapet og ikke minst gjør selskapet godt rustet for fremtiden, sier han.Den andre halvparten av Scandinavian Maritime Fair eies av MCI, et selskap som driver med events, konferanser og messer, og som yter service som teknisk arrangør, utstyrsleverandør og rådgivning. Til Scandinavian Maritime Fair som går av stabelen i København 14.-15. mai 2024, har MCI hovedansvaret for konferansedelen på messen - et arrangement som har fått mange gode tilbakemeldinger for et aktuelt og godt program.