Scandlines bestiller landstrømanlegg fra NES

HAV GROUP

HAV Group er en internasjonal leverandør av teknologi og tjenester for maritim og marin industri, notert på Euronext Growth under tickerkoden HAV. Konsernet består av fire datterselskaper med flere tiår med samlet erfaring i bransjen, i tillegg til spesialkompetanse på å lede marin og maritim næring gjennom det grønne skiftet og mot målet om nullutslipp.

Norwegian Electric Systems AS (NES) er en totalleverandør av bærekraftig energidesign og smart kontroll for et bredt spekter av fartøy for det globale marinemarkedet. Selskapet er en engasjert partner for sikker frakt, lavere utslipp og merverdi for våre kunder.

NES’ fokus er å være en samarbeidspartner og en systemleverandør, som designer optimale fremdriftssystemer for fartøy og kontrollsystemer for å sikre sikkerhet ved smart og enkel betjening.

NES holder til i Bergen og har avdelinger med kjernekompetanse i Ålesund og Egersund.

Det norske maritime leverandørselskapet NES, som spesialiserer seg på bærekraftig energidesign og smartkontroll, skal levere det landbaserte ladeanlegget til Rødby ferjeleie og koble utstyret opp mot strømnettet, går det frem av en børsmelding fra NES.– Maritim sektor og shippingbransjen jobber hardt for å redusere utslipp fra fossile energikilder. Scandlines tar definitivt sin del av dette ansvaret gjennom både den nye ferja og landstrømanlegget som vil gjøre en nullutslippsoverfart mulig, sier Stein Ruben Larsen, salgsdirektør i NES.Scandlines’ nye ferje skal operere overfarten Puttgarden-Rødby. Til å begynne med skal ferja kun lades i Rødby, Danmark. Allerede i 2019 investerte Scandlines i en 50 kV / 25 MW kraftkabel fra Færgevej i Rødbyhavn. Denne kabelen skal nå forlenges til ferjeleiet hvor det skal installeres et 15 kV ladetårn, lav- og høyspenttransformatorer og -tavler, samt kontroll- og kommunikasjonssystem.Med en overfartstid på en time og ti minutter vil ferja være utslippsfri. Den kan også operere i hybridmodus på batteri og biodiesel. Som hybridferje vil overfartstiden være 45-50 minutter.I november 2021 inngikk Scandlines en kontrakt med Cemre Shipyard i Tyrkia for å bygge ferja. Forventet oppstart for den nye ferja er 2024.I februar i år tildelte Cemre Shipyard en separat kontrakt til NES for å levere batteripakken (energilagringssystemet) og kontrollsystemet til nullutslippsferja, samt være systemintegrator for ferjas kraftsystemer og oppsett for smartkontroll. Det betyr at NES skal stå for det komplette energidesignet, i tillegg til elektrisk kraft- og distribusjonssystem, energilagringssystemet (batteri) og landstrømanlegg. Avtalen er selskapets største noensinne.– Gjennom å vinne disse to kontrakten vil NES i praksis håndtere hele energidesignet, fra strømnettet på land til propellene på ferja, sier Stein Ruben Larsen.NES, som er et datterselskap av HAV Group ASA som er notert på Euronext Growth i Oslo, skal anvende selskapets tre norske anlegg i henholdsvis Bergen, Egersund og Ålesund, for å designe, sammenstille og teste landstrømanlegget. Utstyret skal leveres til Cemre Shipyard i Tyrkia i løpet av andre halvår 2023.