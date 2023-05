ScanReach setter opp farten

Scandinavian Reach Technologies AS

ScanReach ble etablert i 2015 og er i dag en ledende leverandør av trådløst IoT nettverk for den maritime industrien.

Tilbyr en rekke innovative produkter og tjenester som gjør det mulig for redere og operatører å optimalisere sine operasjoner, forbedre sikkerheten og redusere miljøpåvirkningen.

Med fokus på banebrytende teknologi og eksepsjonell kundeservice, er ScanReach i forkant av maritime IoT tilkoblinger og digitalisering

Sven Brooks tar med seg et vell av kunnskap og erfaring innen maritime og teknologiske sektorer, noe som ytterligere befester ScanReachs posisjon som en pioner innen trådløs tilkobling ombord komplekse stålmiljø. Han har brukt de siste 20 årene på å jobbe for multinasjonale selskaper i ulike ledende stillinger i den maritime sektoren.– Svens merittliste innen strategisk lederskap og innovasjon gjør ham til den ideelle kandidaten til å lede ScanReach når vi fortsetter å utvikle oss og utvide rekkevidden vår i den maritime industrien, Vi tror at Sven vil opprettholde et friskt og dynamisk perspektiv for vår virksomhet, sier styreleder Sigurd Aase.I sin rolle som administrerende direktør vil Brooks fokusere på å utvide ScanReach sin globale tilstedeværelse, utvikle nye partnerskap og drive teknologisk innovasjon for å møte de utviklende behovene til den maritime industrien.Geir Utne Berg ansettes som ny økonomisjef. Geir kjenner ScanReach godt gjennom sitt styreverv i selskapet.– Geirs eksepsjonelle lederskap og omfattende erfaring vil utvilsomt styrke vår finansielle posisjon og drive oss mot våre strategiske mål. Vi ser frem til hans uvurderlige bidrag når vi navigerer i de spennende mulighetene som ligger foran oss. Hele teamet i ScanReach ønsker Geir Utne Berg hjertelig velkommen og ønsker ham stor suksess i sin nye rolle, sier Sven Brooks, administrerende direktør i ScanReach.