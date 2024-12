SEAM kjøper Austevoll Elektro

OM AUSTEVOLL ELEKTRO AS:

Austevoll Elektro er en totalleverandør av elektrotjenester, tavleprodukter og systemløsninger. Med rundt 70 ansatte og et ledende fagmiljø for elektrifisering på sjø og land, betjener de kunder innenlands og utenlands med skreddersydde løsninger.

Selskapet har produksjonslokaler og hovedkontor i Kolbeinsvik i Austevoll og salgskontor på Midtun i Bergen.

OM SEAM:

SEAM leverer fremtidsrettede maritime løsninger med fokus på utslippsreduksjon, optimalisering og økt effektivitet, gjennom sine forretningsområder innen systemintegrasjon, digitalisering og elektrifisering.

SEAM er en pådriver for bærekraftig utvikling i maritim sektor og bidrar til å optimalisere og effektivisere operasjoner for sine kunder.

Selskapet ble grunnlagt i 1993 og har siden 2016 vært en støttespiller i utviklingen av viktige maritime pilotprosjekter som MF Hydra, Viking Energy, Future of the Fjords og NH3 Kraken.

SEAM, som har hatt kraftig medgang i et bredt spekter av fartøysegmenter, har store vekstambisjoner. Med dette oppkjøpet styrker SEAM sin posisjon som en totalleverandør i det norske markedet, spesielt innen fartøy for havbruk og oppdrett.– Dette oppkjøpet vil betydelig øke vårt maritime tjenestetilbud og kapasitet, og gi oss en enda sterkere posisjon i markedet for mindre fartøy, sier Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i SEAM.Austevoll Elektro sin ekspertise innen elektrifisering og automasjon kompletterer SEAMs eksisterende tjenestetilbud innen systemutvikling, systemintegrasjon, digitalisering og elektrifisering.– Austevoll Elektro har en imponerende historie og et solid renommé i markedet. De deler våre verdier og deres lange erfaring og kompetente team vil være et verdifullt tilskudd til SEAM, Vi har samarbeidet med Austevoll Elektro tidligere og har stor respekt for deres fagkunnskap og dedikasjon til kvalitet. forteller Mortvedt.Oppkjøpet markerer også et generasjonsskifte i Austevoll Elektro.Daglig leder i Austevoll Elektro, Rune Kolbeinsvik, sier at salget er gjort for å legge til rette for et generasjonsskifte i bedriften. Austevoll Elektro har hatt stor vekst siste årene og kompleksiteten i leveransene har vært stigende. Kolbeinsvik uttaler at det er ekstra gledelig å se nye generasjoner svært kompetente medarbeidere fylle stadig mer krevende roller i bedriften.– Med SEAM på laget er vi sikker på at det er det beste utgangspunktet for videreutvikling for bedriften og de ansatte. Vi ser frem til å bli en del av SEAM og dra nytte av deres innovative teknologi og ekspertise. Dette vil gi oss nye muligheter til å utvikle oss og tilby enda bedre tjenester til kundene våre, sier Kolbeinsvik.Som et datterselskap av SEAM vil Austevoll Elektro få tilgang til SEAMs teknologi, løsninger og kompetanse, som vil bidra til økt effektivitet, fleksibilitet, og nye muligheter i markedet.Austevoll Elektro AS vil fortsette å operere under sitt eget navn og betjene sine kunder langs hele kysten med skreddersydde løsninger innen skipsnæringen, havbruket, og industri.