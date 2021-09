SEAM med fornyet tillit fra Eidesvik

En ledende tilbyder av hybrid- og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritime sektor.

Tilbyr komplette elektriske og automatiserte systemer for nybygg og ombygninger, i tillegg til en bredde av produkter og tjenester til maritime, offshore og landbasert industri

Den omfattende porteføljen av produkter strekker seg fra fullstendige kraft og automasjonssystemer til enkeltstående produkter og konsepter for maskintrygghet, vedlikehold og energieffektiviserende forbedringer.

Selskapet er i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer og har sine egne utviklings- og testfasiliteter på Karmøy i Rogaland.

SEAM ble etablert i Norge i 1988 som en fortsettelse av ABB Marine, og var senere kjøpt av Westcon Group. I mars 2021 kjøpte Longship Fund II 100 prosent av aksjene fra Westcon Group

– Ingenting er bedre enn fornyet tillit fra en fornøyd og viktig kunde. Vårt kundeforhold med Eidesvik går langt tilbake – og i sin tid var det på deres “Viking Energy” vi leverte vår aller første hybridpakke. Derfor er vi ekstra stolte over å kunne fornye samarbeidet gjennom tre ytterligere kontrakter, sier Otto Koch, Chief Operation Officer i SEAM.SEAM, som tidligere i år skiftet navn fra Westcon Power & Automation, har tidligere levert hybridpakker til tre av skipene Eidesvik opererer i dag: “Seven Viking”, “Viking Avant” og nevnte “Viking Energy”. I hybridpakken inngår automasjon- og kraftsystemet e-SEAMatic BLUE og batterisystem. De nyingåtte avtalene gjelder levering av hybridpakke for skipene “Viking Prince”, “Viking Lady” og “Acergy Viking”.– Reduksjon av drivstofforbruk og utslipp er en sentral del av Eidesviks strategi, og helt siden 2006 har vi hatt en aktiv rolle i utviklingen av batteriløsninger for skip. Vi har hatt et tett samarbeid med SEAM i mange år, og vi ser fram til å fortsette dette, sier Jan Lodden, Chief Operation Officer i Eidesvik.“Acergy Viking” opererer innen havvind og skal seile fast seks år fram i tid for fornybargiganten Siemens Gamesa Renewable Energy. SEAM håper på å lande flere kontrakter innen havvind i kommende fremtid.– I SEAM har vi en uttalt strategi om å levere mot den type fartøy. Havvind er et spennende marked i vekst – og det kommer til å bli et stadig større behov for nullutslippsfartøy som betjener offshore havvindparker. På denne måten bidrar vi til en grønnere energiproduksjon, sier Koch.