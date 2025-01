Seam nominert til Handlekraftprisen

Med 170 ansatte fordelt på kontorer i Karmøy, Stord og Bergen, har selskapet sammen med sine kunder og samarbeidspartnere bidratt til å redusere CO2-utslipp med omtrent 250. 000 tonn. Fotot: Seam

Karmøy-baserte Seam er blant fire selskaper som er nominert til Handlekraftprisen, som løfter frem de mest inspirerende næringslivssuksessene på Vestlandet. Utmerkelsen anerkjenner selskapets bidrag til en grønnere maritim sektor og betydelige vekst de siste årene.



– Utviklingen vi har hatt i den norske maritime industrien de siste ti årene, har vært mulig takket være bransjens omstillingsevne og et genuint ønske om å gjøre industrien grønnere, uttaler Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i Seam.



FREMTIDSRETTET OG BÆREKRAFTIG

Siden 2016 har Seam jobbet med utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede maritime løsninger.



Selskapet kan nå vise til en referanseliste som inkluderer 95 lav- og nullutslippsfartøy. Med 170 ansatte fordelt på kontorer i Karmøy, Stord og Bergen, har selskapet sammen med sine kunder og samarbeidspartnere bidratt til å redusere CO2-utslipp med omtrent 250.000 tonn.



Norge har etablert seg som en ledende aktør innen grønn maritim teknologi, og Seam er stolte over å bidra til å styrke denne posisjonen og støtte opp under nasjonale klimamål.



EN VIKTIG HUB

– Nominasjonen betyr enormt mye for oss, for våre ansatte som jobber utrettelig for å realisere grønne prosjekter sammen med våre kunder, og for det lokale miljøet. Denne nominasjonen gjør det enda tydeligere for resten av Vestlandet at Haugalandet er en viktig hub for maritim utvikling og teknologisk innovasjon, avslutter Mortvedt.



Vinneren vil bli annonsert under Vestlandskonferansen 11. februar.



De øvrige nominerte er NorDan Group, Boliden og Norges beste.





Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i Seam. Fotot: Seam