Seaonics sikrer milepælskontrakt

Om Vard

Vard er en av de største globale designerne og skipsbyggerne av spesialiserte fartøy.

Med hovedkontor i Norge og omtrent 8 000 ansatte, driver Vard skipsbyggingsanlegg i Norge, Romania, Brasil og Vietnam.

Gjennom sine spesialiserte datterselskaper utvikler Vard kraft- og automasjonssystemer, dekksutstyr og innredningsløsninger for fartøy, og tilbyr design- og ingeniørtjenester til den globale maritime industrien.

Vards lange skipsbyggingstradisjoner, banebrytende innovasjon og teknologi kombinert med sine globale operasjoner og merittliste i å konstruere komplekse og høyt tilpassede fartøy har gitt anerkjennelse fra bransjeaktører og gjort det mulig å bygge sterke relasjoner med sine kunder.

Fincantieri Oil & Gas S.p.A, et heleid datterselskap av Fincantieri S.p.A. med hovedkontor i Trieste, Italia, er majoritetsaksjonær i Vard med rundt 98 prosent av aksjene.

Fincantieri er en av verdens største skipsbyggingsgrupper og en global leder innen design av cruiseskip og en referansespiller i alle høyteknologiske skipsbyggingssektorer.

Med over 230 års historie og mer enn 7000 skip bygget, har gruppen i dag et produksjonsnettverk med 18 verft som opererer på fire kontinenter og over 20.000 ansatte.

Utstyret vil gjøre det mulig for fartøyene å tilby omfattende vedlikeholds-, forsynings- og operasjonstjenester til offshore olje- og gassinstallasjoner. ECMC-systemene sikrer presise bevegelser, selv under utfordrende sjøforhold ved å kompensere for fartøyets bevegelser. Designet sikrer operasjonell sikkerhet og effektivitet, og reduserer tiden og innsatsen som kreves for håndtering av last og personelloverføring.Gangveiene vil sikre trygg overføring av last og personell fra fartøyet til offshoreinstallasjonene, og kranene har en bevegelseskompensert løftekapasitet på 15 tonn 3D-løft og 15 tonn bevegelseskompensert undervannsløft. Begge systemene har en rekkevidde på 30 meter. Seaonics ECMC-systemer utnytter direkte fordelene med likestrømsnett- og batteriløsningen på fartøyet.– Dette er en betydelig milepæl for Seaonics og understreker vår posisjon som en ledende leverandør av avansert elektrisk løfte- og håndteringsutstyr. Vi ser frem til å samarbeide med rederiet og bidra til smartere, grønnere og sikrere operasjoner i offshoreindustrien, sier Seaonics administrerende direktør Håkon Fauske– Det har vært en lang prosess med godt samarbeid med kunden, og jeg er sikker på at den endelige løsningen vil være svært godt egnet til deres operasjoner, sier la Sales Manager, Petter Nesset til.Vard Vung Tau i Vietnam er ansvarlig for bygging, utrustning, sjøprøver og levering av de fem skipene av Vard 3 32-design kontrahert av Vard Group i november 2024. Alle fem fartøyene vil bli levert i 2027.Med denne siste kontrakten er det totale antallet ECMC gangveier og ECMC kraner Seaonics har solgt henholdsvis 16 og 18. Begge ble introdusert til markedet i 2023.