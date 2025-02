Seaonics vinner prestisjetung pris i London

Seaonics sitt oppdrag er å gjøre kritiske maritime løfte- og håndteringsløsninger smartere, mer effektive og lønnsomme gjennom spesialisert kunnskap og avansert teknologi.

På denne måten skal Seaonics gi kundene et fortrinn i bærekraftig operasjon, utvikling og høsting av havrommet.

Seaonics er et datterselskap av VARD Group og en del av Fincantieri.

Denne prisen tildeles et selskap, prosjekt eller produkt som har gjort en betydelig innsats for utviklingen av markedet for fornybar energi til havs. Prisen anerkjenner banebrytende arbeid og innovasjoner som bidrar til å fremme bærekraftige løsninger og teknologier innen offshore fornybar energi.Ocean Charger, testet på REM Power i fjor, er nå klar for kommersialisering. Denne teknologien lar skip lade batteriene direkte fra vindturbinens strømnett til havs, noe som reduserer behovet for diesel og andre drivstoff. Dette kan bety store besparelser og en grønnere fremtid for offshore vind operasjoner.– Vi er utrolig stolte over å motta denne prise. Dette viser at vårt arbeid med bærekraftige løsninger blir lagt merke til internasjonal, sier Bjørnar Huse, sSales manager hos Seaonics.Ocean Charger er et resultat av et forskningsprosjekt ledet av Vard Design sammen med Vardgruppens spesialiserte selskap Seaonics og Vard Electro, i samarbeid med et konsortium bestående av Rem Offshore, Solstad Offshore, SINTEF Energi, SINTEF Ocean, DigiCat, Sustainable Energy, Equinor, Source Galileo Norge, Corvus Energy, Plug, Shoreline, Sustainable Energy, Universitetet i Bergen, Norce og Maritime CleanTech gjennom den norske regjeringens støtteordning Grønn plattform-initiativet.Prisutdelingen er en del av den årlige Offshore Support Journal Conference, Awards & Exhibition, som er verdens største forum for redere, operatører, verft og leverandører innen den globale offshore sektoren, og samler bransjeledere fra hele verden.