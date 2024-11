Seks Azimuth thrustere til Østensjø flaggskip

Om Østensjø Rederi

Østensjø Rederi er et norsk rederi som spesialiserer seg på offshore-, slepe- og fornybar energi-støttefartøy.

Med en sterk forpliktelse til pålitelighet og høye driftsstandarder, opererer Østensjø Rederi en moderne flåte av fartøy, inkludert de som eies både av Østensjø Rederi og Edda Wind, hvor flere er utstyrt med utstyr fra Brunvoll.

Om Salt Ship Design

Salt Ship Design er et uavhengig norsk skipsdesignselskap med en sterk lidenskap for å skape spesialbygde fartøy med høy ytelse.

Siden 2012 har Salt levert design til over 70 fartøy verden over, kjent for innovativt design og pålitelig ytelse til sjøs.

alt sitt team bestående av over 120 designere og ingeniører samarbeider tett med kunder, verft og leverandører for å sikre at hvert fartøy møter dens operasjonelle behov.

Om Astilleros GONDAN

Astilleros GONDAN er et spansk verft lokalisert i Asturias, som spesialiserer seg på bygging av fartøy for industrier som offshore vind, fiskeri og passasjertransport.

Med over 100 års erfaring legger GONDAN vekt på kvalitetshåndverk og praktisk innovasjon, med mål om å møte de unike behovene til hver kunde.

Kjent for fokus på miljøstandarder og pålitelighet, leverer GONDAN skip som er designet for å fungere effektivt og ansvarlig.

Om Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet.

Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

Selskapet ble etablert i 1912 og har over 570 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvolls leveranse består av 3 azimuth-fremdriftsthrustere i akterenden av fartøyet, hver med en effekt på 1900 kW. I forskipet vil fartøyet ha tre opptrekkbare azimuth-thrustere på 1600 kW, hvorav to av thrusterne også vil fungere som tunnel-thrustere i opptrukken posisjon. Alle thrusterne er designet for å møte de strenge kravene til raske, sikre og nøyaktige DP-operasjoner, inkludert høy rotasjonshastighet og rask propellakselerasjon.Denne konfigurasjonen, med tre opptrekkbare azimuth-thrustere i baugen på denne typen fartøy, er unikt. Tradisjonelt har denne typen fartøyer vært utstyrt med en opptrekkbar azimuth-thruster, samt to tunnel-thrustere. Arrangementet på dette skipet vil forbedre DP-kapabiliteten og vil samtidig forbedre systemets redundans og operasjonelle ytelse.De kombinerte opptrekkbare azimuth- og tunnel-thrusterne er av Brunvolls nyeste og mest kompakte design, med en betydelig lavere byggehøyde sammenlignet med tradisjonelle kombinerte azimuth/tunnel-thrustere. Dette gir mulighet for et plasseffektivt arrangement.– Østensjø har en praktisk tilnærming når vi utvikler et nytt fartøy, og vi vurderer grundig ulike alternativer. Basert på vår erfaring var det en enkel beslutning å velge Brunvoll til dette prosjektet. Vi verdsetter langsiktige relasjoner, produktkvalitet og pålitelig service, og verftet anerkjente også Brunvoll sin nøyaktighet når det kommer til leveranser nøyaktighet og teknisk bistand. Vi ønsket et fartøy med god DP-kapabilitet og høy effektivitet. Det er derfor har vi valgt å ha tre opptrekkbare azimuth-thrustere i forskipet. Vi opplever noen ganger at tunnel-thrustere ventilerer under DP-operasjoner i grov sjø, og de opptrekkbare thrusterne løser dette problemet samtidig som de gjør systemet mer redundant og effektivt, sier Egil Arne Skare, Chief Project Officer hos Østensjø Rederi.Brunvolls leveranse inkluderer også selskapets eget fremdrifts- og thrusterkontrollsystem, BruCon PTC. For forbedret overvåking og beslutningsstøtte for vedlikehold og energieffektiv drift, vil fartøyet være utstyrt med Brunvolls tilstandsovervåkingssystem, BruCon CMSOESV-en er designet av Salt Ship Design og vil være utstyrt for å utføre et bredt spekter av operasjoner. Dette inkluderer arbeid innen havenergi, inkludert inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR), konstruksjon, gangvei/flotell-tjenester og kabellegging. Dette er en allsidig plattform som sikrer at fartøyet kan operere på tvers av flere segmenter, noe som gir effektivitet og operasjonell fleksibilitet. Hoveddimensjonene til fartøyet er som følger: en lengde på 120 meter, en bredde på 23 meter, og en kapasitet til å huse et mannskap på 180 personer.– Å få utstyre enda et av Østensjøs flaggskip er en stor ære. Edda Freya er en av Brunvolls beste referanser, og vi er sikre på at dette banebrytende fartøyet også vil være blant de beste, sier Bernt Rune Riksfjord, salgssjef i Brunvoll.