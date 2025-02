Seks vil bygge verdens første skipstunnel

Om Stad skipstunnel

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden.

Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/ Hurtigruten vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

– Vi er fornøyde med at så vidt mange og solide entreprenører ønsker å være med å konkurrere for å få bygge Stad skipstunnel. Det legger til rette for at vi får god konkurranse mellom tilbyderne, sier prosjektsjef for Stad skipstunnel i Kystverket, Harald Inge Johnsen.Konkurransen ble lyst ut 29. november i fjor. Da fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen gikk ut 31. januar hadde følgende tilbydere (entreprenører/arbeidsfellesskap) meldt seg:Arbeidet med Stad skipstunnel er lyst ut som totalentreprise med prekvalifisering og forhandlinger. Kystverket skal nå gå igjennom dokumentene fra tilbyderne for å se om de oppfyller kvalifikasjonskravene.– I prekvalifiseringen vil vi utover at de har nødvendige sertifikater med mer, særlig vurdere tilbydernes tekniske og faglige kvalifikasjoner, om de har tilstrekkelig erfaring fra tilsvarende arbeid som i skipstunnel-prosjektet, sier Johnsen og trekker særlig fram de krevende tunnelåpningene.– Den største utfordringen for entreprenørene blir nok innslagene på tunnelen. De blir like store som tunnelrommet innenfor, altså 50 meter høy og rundt 40 meter bred. Det er omtrent sju ganger høyere enn en vegtunnel, sier Johnsen.Hvor mange av disse entreprenørene får være med videre og levere tilbud på selve byggejobben?– Vi har tidligere sagt at vi skal ta med oss tre til fem tilbydere fra denne prekvalifiseringen til å levere tilbud. Men nå må vi få evaluert forespørslene grundig, før vi sier noe om det endelige antallet og ikke minst hvilke tilbydere dette blir, sier Johnsen.Kystverket legger opp til å være ferdig med evalueringen i mars. Deretter inviteres de best kvalifiserte entreprenørene/arbeidsfelleskapene til å bli med videre i prosessen og inngi tilbud. Tilbudene blir igjen evaluert og forhandlet om, gjerne i flere runder, før det beste tilbudet ut fra tildelingskriteriene velges ut.Om alt går som vi håper kan det bli kontraktsignering høsten 2025 og byggestart tidlig i 2026. Dette betinger at man oppnår tilbud innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Byggetiden har Kystverket estimert til omlag fem år.