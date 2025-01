Sentrale cruiseaktører samles i Ålesund

Representanter for cruiserederier som opererer i Norge; inkludert operatører av ekspedisjonscruise ved Svalbard, og også rederier som vurderer å anløpe norske havner møters på Cruisekonferansen i Ålesund. Foto: Kystspotter.no

Den norske cruisekonferansen vil 28. januar samle sentrale aktører knyttet til den maritime delen av norsk cruisenæring. Arrangementet har utviklet seg til å bli en viktig møteplass mellom det offentlige og næringen, der fellesnevneren er målet om trygge og effektive norske cruise.



Her treffes representanter for cruiserederier som opererer i Norge; inkludert operatører av ekspedisjonscruise ved Svalbard, og også rederier som vurderer å anløpe norske havner. Ved å delta på konferansen får deltakerne oppdatert seg på norsk regelverk og beredskapstiltak.



– Her får du siste nytt om arbeidet med sjøsikkerhet, miljøberedskap og redning relevant for cruisetrafikk i norske farvann, oppsummerer nestor for Cruisekonferansen, Kystverkets Hans Morten Midtsand.



GJENNOMGÅENDE TEMA

Gjennomgående tema for Cruisekonferansen er: Sikkerhet, beredskap, bærekraft og grønt skifte. Årets program spenner vidt og kan skilte med innlegg fra mange interessante aktører. Direktørene for Kystverket og Sjøfartsdirektoratet stiller. Det samme gjør leder for nettverkene for cruiseoperatører Cruise Norway og AECO. Tollvesenet representert fra myndighetssida. Norske Havner kommer. Det blir også innlegg fra forskningsmiljø, representert ved Sintef Ocean, som skal snakke om utstyr, erfaring og IMO-regler rundt nødslep.



– Vi er også veldig glad for å ha med den nye europeiske lederen for verdens største interesseorganisasjonen for cruiseoperatører, CLIA, forteller Midtsand.



STATUSRAPPORT

CLIA-lederen kommer for å gi en statusrapport på medlemsbedriftenes omfattende arbeid med bærekraft. Han vil også snakke om hvor viktig Norge er både som destinasjon og leverandør av maritim kompetanse.



Det allsidige og høyaktuelle programmet inkluderer også en spennende paneldebatt, der både private og offentlige aktører vil bli utfordret. Konferansen passer både ledere og medarbeidere. Det er allerede nærmere 80 påmeldte. Maksantallet er 120.