Serie-finale for Havyard Leirvik

Nybygg 149 er det sjette havvind-skipet fra Havyard Leirvik. Foto: Havyard Leirvik AS

Det tredje og siste av trillingskipene til ESVAGT er levert fra Havyard Leirvik. Til sammen har verftet levert seks havvind-skip og har med det en sterk posisjon i dette segmentet.



På under et år har skipsbyggerne ved Sognefjorden levert tre vindmølleskip av HAV 831 SOV-design til danske ESVAGT. Dette har skjedd i et år der koronapandemien har gitt helt nye utfordringer innen ressurs- og materiellplanlegging.



Prosjektleder Vegard Skår sier at Havyard Leirvik gjennom denne perioden har vist at de er omstillingsdyktige og fleksible. I tillegg fremhever han samarbeidet med underleverandører som har «gått den ekstra mila», for å sikre et godt resultat for rederi og mannskap.



– På skip nummer tre ser vi virkelig søsterskip-effekten. Vi får utrolig gode tilbakemeldinger fra leverandører, rederi og klasseselskap, og alle som har vært med på å bygge dette skipet kan være stolte av resultatet, sier Skår.



Kvaliteten på arbeidet som er utført viste seg under prøveturen, som ble avsluttet før det var planlagt.



Overleveringen i dag var den tredje i samme serie, men er det sjette vindmølleskipet fra verftet ved Sognefjorden til havvind-pioneren i Danmark. Vegard Skår fremhever det gode samarbeidet med ESVAGT.



– Vi har nå samarbeidet med ESVAGT på så mange prosjekter at vi kjenner både system, forventninger og ansatte. Det er derfor en glede å få overlevere et så godt skip, av en så god kvalitet til rederiet.



SOLID PLASSERT I DET GRØNNE SKIFTET

Administrerende direktør ved Havyard Leirvik Tor Leif Mongstad, sier seks leverte skip til havvindindustrien gir Havyard Leirvik en svært sterk posisjon i dette segmentet, i tillegg til at verftet er markedsledende innen batteriferjer.



– Med våre referanser både fra batteriferjer og vindmølleskip, i tillegg til at vi nå har ombygging og elektrifisering av ferjer for flere ferjerederi, står vi solid plassert innen det grønne skiftet på sjøen.



Havyard Leirvik satser nå også på ombyggingsoppdrag og reparasjoner.



– Vi har god beliggenhet og innebygd dokk som gjør at vi kan utføre tradisjonelt sommerarbeid også om vinteren. Vi har også på plass riktig bemanningen og er godt rigget for fremtiden.



Verftet er nå i innspurten av arbeidet med en brønnbåt til Frøy som skal leveres tidlig i november. I tillegg har de flere ombyggingsoppdrag og ferjedokkinger for ulike ferjerederi sammen med ulike service- og reparasjonsoppdrag og dokken er stort sett oppfylt til neste år.