Sertifisering gir kundene trygghet

«Frøysprint» var en av de første båtene som ble revidert av Aquastructures. Foto: Frøy.

Aquastructures har sertifisert Frøy som en organisasjon som utfører utlegging av fortøyning for flytende akvakulturanlegg og reparasjon av not i sjø. – Dette bekrefter at våre rutiner og prosedyrer er i henhold til gjeldende forskrifter og standarder, forteller Linn Holmen.



– Sikkerhet, kvalitet og gode rutiner er overordnet alt vi gjør, og har vært vårt fokus i alle år. Derfor er det viktig for oss at vi nå har fått det formelle i orden også, sier Holmen, som er konsernleder kvalitet hos Frøy.



TRYGGHET FOR KUNDENE

Hun legger til at det er økt fokus blant kundene at leverandører etterlever bransjekrav og standarder, og de etterspør ofte denne bekreftelsen fra en akkreditert tredjepart.



Etter en god sertifiseringsprosess med Aquastructures vil alle fartøy i selskapet som jobber med utlegg av fortøyning eller med reparasjon av not i sjø bli inspisert i løpet av en femårsperiode.



– Kundene våre skal være trygge på at de får samme kvalitet hver gang og fra alle servicefartøy, forteller Holmen som er glad for å ha fått på plass samarbeidet med Aquastructures.



GODT I GANG

Aquastructures er allerede i gang med jobben og i mars ble det gjennomført en to-dagers digital revisjon, i tillegg ble de to første båtene revidert.



– Vi har allerede fått gjennomført et koronatilpasset besøk på servicefartøyene «Frøysprint» og «Frøy Valkyrien», forteller Kristin Gangstad, teknisk revisor hos Aquastructures.



Frøy har nå fått produktsertifiseringsbevis på at de har et kvalitetssystem som tilfredsstiller alle krav i henhold til relevante standardarder og forskrifter, som «Sertifiseringsordning for utlegger av fortøyning» som viser til krav i NYTEK-forskriften og NS 9415:2009, og «Sertifiseringsordning for midlertidig reparasjon av not i sjø».

Linn Holmen, Konserleder Kvalitet, er godt fornøyd med samarbeidet med Aquastructures. Foto: Frøy.