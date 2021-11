Sikret kontrakt på landbasert oppdrettsanlegg

Energima Gruppen:

Energima Gruppen er totalleverandør av ventilasjons- og kjøleanlegg til næringsbygg. Selskapet har lang erfaring med industriventilasjon, energigjenvinning og tilhørende produkter til både prosess og fiskeindustri.

Energima har hovedkontor i Fornebuveien på Lysaker, og avdelingskontor i Ålesund, Romerike, Elverum og Brumunddal.

Energima er sertifisert som Miljøfyrtårn, har tegnet medlemskap i Grønt punkt Norge og har utdannede BREEAM-rådgivere (AP).

- Dette er en stor og spennende mulighet for Energima Ålesund. Vi ser frem til å bidra aktivt i det viktige arbeidet med å utvikle bærekraftige løsninger for oppdrettsbransjen, sier Steinar Kili, daglig leder i Energima Ålesund. Selskapet opplever for tiden sterk vekst og kontrakten med Artec Aqua gjør at de nå ser etter flere ansatte.- Kontrakten bidrar til å sikre et solid fotfeste for Energima Ålesund, og er et tydelig signal på at vi besitter viktig kompetanse som har stor verdi i markedet, sier Kili.Energima skal levere avtrekkssystemet til CO-lufteren i oppdrettstankene som fiskene lever i. Leveransen består blant annet av 24 høykvalitetsvifter. Anlegget på Indre Harøy vil være et av Europas største oppdrettsanlegg på land. Totalt kan anlegget produsere opp til 9000 tonn laks i året ved å ta i bruk teknologi som har potensial til å endre bransjen. Det vil bli et av de største landbaserte oppdrettsanleggene i Europa, og prosjektet trekkes frem som et stort steg i en mer bærekraftig retning for oppdrettsnæringen.