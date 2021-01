Silver Lake blir Folla

Silver Lake skifter eier, bygges om og endrer navn til Folla. Foto: Frøy.

Frøys fraktebåtrederi investerer i unikt multipurpose fiskefôrbåt-konsept. Rederiet har signert kjøpekontrakt og flagger hjem reeferfartøyet Silver Lake, som får navnet Folla.



Kjøpsavtalen med rederiet Silver Sea AS ble gjennom nyttårshelgen ferdigforhandlet. Dermed skifter det 80 meter lange reeferfartøyet Silver Lake nå eier. Partene ønsker ikke å kommentere avtalt kjøpesum.



Med kjøpet vil kystfolket få gjensyn med et kjent og kjært navn. Båten får nemlig navnet Folla, og blir oppkalt etter godsrutebåten som i fjor ble tatt ut av drift etter mange års trofast tjeneste for mange norske kystsamfunn.



MULTIPURPOSE FÔRBÅT

Nye Folla skal etter planen bygges om til en multipurpose fôrbåt. Det vil si at det skal monteres et moderne losseanlegg om bord, og vil dermed få samme fleksibilitet som sterkt ettertraktede Rotsund.



– Ombyggingen av Rotsund med et moderne, effektivt og skånsomt losseanlegg for fiskefôr har blitt veldig godt mottatt. Vårt profesjonelt bemannede multipurpose fraktekonsept er på rekordtid blitt svært ettertraktet, og vi har rett og slett behov for å øke kapasiteten, sier Bjarne Johannessen, driftsdirektør fraktebåt i Frøy.



FLAGGER HJEM

Silver Lake er bygget på Sunnmøre i 2007 for Eimskip, som var det største rederiet på Island. Bergensrederiet Silver Sea AS tok i 2009 over driften av datidens verdens mest avanserte kjøl- og fryseskip.



Fartøyet har en samlet lastekapasitet på 2.500 tonn med kjøl- og frysekapasitet i alle lasterom. Silver Lake er også utstyrt med sideport og palleheiser, samt en 50 tonns tungløftkran. Fartøyet seiler i dag under færøysk flagg.



– Vi ønsker å bidra til å styrke de viktige marine og maritime næringene i Norge, og kommer til å flagge hjem fartøyet, sier Bjarne Johannessen.



NØKKELINFO

Type: Kjøl- og fryseskip

Byggeår: 2007

Lengde: 79,99 meter

Bredde: 16,02 meter

Lastekapasitet: 2500 tonn