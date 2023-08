SINTEF bak soldrevet elektrisk ferje i Tunisia

«Solar Fuelled Electric Mobility»

Prosjektet «Solar Fuelled Electric Mobility» (SoFEM) er gjennomført av SINTEF i samarbeid med Tunisia Agency for Energy Conservation (Tunisia), Albuhaira Invest (Tunisia), CleanTech Innovation AS (Norge).

Prosjektleder er seniorforsker Moez Jomaa, SINTEF Industri.

Prosjekt er finansiert The United Nations - Departments of Economic and Social Affairs.

Al-Buhaira Invest Company har medfinansierte prosjektet ved blant annet bygging av en moderne dokkingstasjon.

Det tunisisk-norske samarbeidsprosjektet vant førsteprisen i FNs åpne konkurranse «Powering the future we want» i desember 2016 og fikk med dette tildelt 8 millioner kroner, forteller SINTEF i en pressemelding.– Dette er et meget godt eksempel på SINTEFs visjon «teknologi for et bedre samfunn». Vi er glade for støtten vi har fått fra FN og håper prosjektet vil inspirere flere til lignende prosjekter og investeringer hvor teknologiutvikling og nord-sør-samarbeid settes i høysetet, sier forskningssjef i SINTEF, Nina Dahl.Prosjektet har hatt som mål å fremme bærekraftig elektrisk maritim transport i Nord-Afrika. Dette er demonstrert i Tunisia ved å bygge en elektrisk ferje basert på solceller. Ved siden av å designe og utforme båten har arbeidet bestått av innsamling av data for muligheter for maritim elektrisk mobilitet. Prosjektet har også arrangert flere seminarer og konferanser med tema bærekraftig transport i Nord-Afrika regionen og det er lagt vekt på utdanning og rekruttering.Resultatet er en soldrevet transportbåt med en kapasitet på 30 passasjerer og to besetningsmedlemmer. Båten vil operere i innsjøen Lac de Tunis i Tunis for daglig passasjertransport mellom de ulike delene av byen og ha en omtrentlig varighet på en time per tur.SINTEF har med sin brede kompetanse innen solenergi, elektrifisering og maritim transport ledet prosjektet og vært involvert i alle prosjektets faser.Båten er 12 meter lang og 5 meter bred. Skipsskroget i aluminium er levert av Hydro, resten av båten er bygget av et lokalt skipsverft i Tunisia.– Vi er stolte over å ha tatt utfordringen og oppnå denne bragden om å bygge den første tunisiske elektriske båten. Vi takker for samarbeidet med våre norske kolleger i SINTEF slik at vi har kunnet optimalisere konstruksjonen av båten, sier Wassim Koubaa, administrerende direktør i Industrial and Naval Construction Company.I en kommentar til prosjektet uttaler generaldirektør i ANME, Fathi El-Hanchi:– Samarbeid med SINTEF har blitt en tradisjon ved ANME. Vi har utvekslet erfaringer med våre norske kolleger om suksessen med elektrisk mobilitet. Igangsettelsen av denne solelektriske båten ser vi på som starten på en nasjonal dugnad som gjør at vi kan akselerere overgangen til transportformer uten klimagassutslipp. I dette arbeidet vil ANME spille en sentral rolle.