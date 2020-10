Sjøforsvaret inngår stor kontrakt med Maritime Partner

Maritime Partner skal levere syv båter av denne typen til Sjøforsvaret. Illustrasjon: Maritime Partner.

Maritime Partner AS har inngått kontrakt med Sjøforsvaret om å levere 7 båter til den Indre Kystvakten. Den nye båttypen skal hete Sjøbjørn 23 og er en helt nyutviklet modell. Disse skal erstatte eksisterende båter om bord i skipene.



Båten viderefører de gode egenskapene fra den større Sjøbjørn 25, som i dag er lettbåten om bord de aller fleste skipene til Sjøforsvaret. Sjøbjørn 23 skal være fler-funksjonell, og er konstruert for hyppig bruk i all slags vær. Båten er konstruert for å utføre alle operasjoner så sikre og komfortable for mannskapet som mulig, samtidig som den har store farts ressurser. Båten vil bli brukt til inspeksjoner, redningsoppdrag, patruljering, arbeidsbåt samt ett antall av andre oppgaver, slik at den på mange måter er moderskipets spydspiss for å håndtere sine oppgaver, sier Arne Dybvik, Salgs og Markedsdirektør i Maritime Partner AS.



STØRRE LIKHET

Sjøbjørn 23 erstatter de opprinnelige båtene som Maritime Partner leverte da kystvaktskipene var nybygde. Ved å lage en mindre versjon av Sjøbjørn 25, får man en større likhet i utstyret som er om bord i de ulike skipstypene. Dette forenkler hverdagen både for mannskapet og de som gjør vedlikehold. Sjøbjørn 25 har vært brukt av Sjøforsvaret i over 30 år og har vært kontinuerlig videreutviklet sammen med brukerne. Den er nå noe av det ypperste som finnes innen denne type båt, og dette ønskes overført til en mindre modell. Sjøbjørn 23 vil bli en meget spennende og viktig modell i sortimentet fremover for Maritime Partner. Den er ett ypperlig alternativ for andre lands forsvar som ikke trenger den noe større Sjøbjørn 25.



OPSJON PÅ FLERE

I kontrakten er det også opsjoner for leveranse av to ytterligere båter, og alle skal være levert før sommeren 2021. Med dette har Maritime Partner levert og i ordre 117 båter til det norske forsvaret gjennom tidene opplyser Henrik Myklebust, områdesalgssjef i Maritime Partner AS.



Maritime Partner AS selger og bygger hurtiggående båter av eget design. Maritime Partner har kunder over hele verden, og har passert 2.200 leverte båter. Båttyper strekker seg fra offshore redningsbåter, arbeidsbåter, patruljebåter, turistbåter og andre hurtiggående båter under merkenavnene Alusafe, Sjøbjørn/Seabear og Weedo.