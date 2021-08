Sjømannsprisen for 2020 til Stiftelsen Christian Radich

Styret i A Wilhelmsen Foundation har besluttet å tildele Sjømannsprisen for 2020 til Stiftelsen Christian Radich. Prisen skal etter stiftelsens vedtekter tildeles de som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstanden.



Stiftelsen Christian Radich bidrar gjennom sitt livsmestringsprogram Windjammer til å redusere utenforskap blant norske ungdommer ved å gi ungdommene troen på seg selv og mot til å ta ansvar for eget liv. Dette har også ført til at ungdommer har valgt å utdanne seg til sjømenn og flere av dem har fullført hele utdannelsen om bord på Christian Radich.



A Wilhelmsen Foundation er opptatt av å bidra til å redusere utenforskap blant de unge og sikre rekruttering av norske sjøfolk. Windjammer er i så måte et helt unik tiltak som stiftelsen ønsker skal lykkes med sine mål og ambisjoner.

Prisen er et kontantbeløp på kr 500.000,- og en minneplakett.



PÅ RETT KJØL

Livsmestringsprogrammet Windjammer Skal hjelpe ungdommen på rett kjøl med selvutvikling til sjøs.

Stiftelsen Christian Radich gjennomfører Windjammer for ungdom som lever i utenforskap.

I følge Utdanningsdirektoratet står mer enn 55.000 unge mellom 17 og 25 år utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet. Kan fire uker ombord på det klassiske skoleskipet S.S. Christian Radich hjelpe norske dropouts å finne veien tilbake til samfunnet?



– Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer hokus pokus enn at vi tror at alle duger til noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil vi skape muligheten til å gjøre det i helt andre omgivelser, forteller Vidar Pederstad, direktør for Stiftelsen Christian Radich som står bak prosjektet.



Programmet går over 6 uker inkludert fire uker til sjøs ombord på fullriggeren S.S. Christian Radich, hvor ungdommene får løse konkrete oppgaver, oppleve nye kulturer og blir kjent med andre i samme situasjon. 45 ungdommer seiler skuta fra Oslo langs Norges kyst og opp til Tromsø. I Tromsø mønstrer et nytt mannskap og Windjammere på for å seile i 4 uker tilbake til Oslo.



INGEN FERIETUR

Det er ikke snakk om en ferietur, forteller Pederstad.



– Windjammer skal være starten på en ny reise. Hverdagen ombord er preget av struktur og rutiner, ungdommene jobber fire timer hver dag, og vi følger et nøye planlagt pedagogisk program fra start til slutt. Målet er hele tiden å skape mestringsfølelse, positive relasjoner til andre mennesker, og motivasjon til å forandre den negative situasjonen man havnet i.”



Siden den første offisielle turen 17. juni 1937 har skoleskipet Christian Radich gitt rastløse og båtinteresserte unge gutter og jenter en sjanse til å bli med å bygge opp sjøfartsnasjonen Norge. Skuta har overlevd verdenskrig og okkupasjon, utallige overfarter og et samfunn i konstant endring; nå skal S.S. Christian Radich igjen gi en ny sjanse til norsk ungdom som sliter med å tilpasse seg livet på la