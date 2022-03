Sjøsetting av ny CSOV

Nybygget er en spesialdesignet CSOV. Foto: Astilleros Gondán

Etterfulgt av dåpen av Edda Breeze nylig, ble Edda Winds Commissioning Service Operation vessel (CSOV) C490 nylig sjøsatt ved Astilleros Gondan Shipyard i Spania.



Nybygget er en spesialdesignet CSOV med tilsvarende design som alle fem fartøyene som bygges ved Gondan pluss de to fartøyene selskapet bestilte ved Colombo Dockyards, Sri Lanka i januar dette året. Sammen med de to SOVene som bygges ved Astilleros Balenciaga, utgjør disse ni fartøyene ekspansjonsprogrammet til Edda Wind. Samtlige fartøy leveres fra nå og frem til 2024. Alle de ni fartøyene vil være klargjort for utslippsfrie operasjoner med et hydrogenbasert fremdriftssystem basert på LOHC-konseptet (Liquid Organic Hydrogen Carrier). Fartøyene vil fungere som moderfartøy for vindturbinteknikere når de utfører konstruksjon og vedlikehold av havvindparker. CSOV-ene er 88,3 lange og har plass til totalt 120 personer, mens de to SOV-ene har plass til 60 personer. Alle lugarer og fellesarealer er av høy standard.



DIREKTE I OPERASJON

C490 vil gå tilnærmet direkte i operasjon for SSE Renewables ved Dogger vindparker etter levering i 2023. Kontrakten med SSE har en varighet på to år pluss opsjon på ett år.

– Sjøsetting av et fartøy er alltid et spesielt øyeblikk. I dag feirer vi at det andre av fem søsterfartøy som skal leveres av Gondan ble sjøsatt. En viktig milepæl for fartøyet og en stor prestasjon av Gondan og Edda Wind, særlig med tanke på utfordringene verft og rederi har møtt de siste par årene på grunn av Covid-19 pandemien. De fire første av nybyggene i serien pluss de to eksisterende SOVene Edda Passat og Edda Mistral er forpliktet på medium- til langsiktige kontrakter. De fem skipene som skal leveres fra slutten av 2023 og 2024 er så langt ikke forpliktet. De blir levert inn i et marked med stort tilbudsunderskudd av denne typen fartøy i overskuelig fremtid, noe som gjør fartøyene enda mer attraktive. Vi anser det å ha skip allerede i bestilling og under bygging som en stor fordel for Edda Wind. Vi observerer for tiden en enorm økning i bygge- og utstyrskostnader. Dette gjør opsjonene Edda Wind har for flere nybygg mer attraktive nesten for hver dag som går, sier CEO i Edda Wind Kenneth Walland.



CEO i Edda Wind Kenneth Walland. Foto: Haakon Nordvik