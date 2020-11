Skal bygge batterielektrisk oppdrettsbåt

Den elektriske oppdrettskatamaranen til Wilson tar utgangspunkt i de tekniske løsningene Grovfjord Mek. utviklet og implementerte på GMV Zero, verdens første batterielektriske oppdrettsfartøy. Foto: GMV

Wilsgård tar det grønne skiftet på alvor, og har bestilt en batterielektrisk oppdrettskatamaran fra Grovfjord Mek. Verksted for levering i juni 2021.



– Dette er en milepæl for oss og rederiet, da det er en av de første batterielektriske oppdrettsbåtene som bestilles på kommersiell basis i Nord-Norge, sier daglig leder Bård Meek-Hansen hos Grovfjord Mek.



Verftets byggenummer 180 er en batterielektrisk oppdrettskatamaran med hoveddimensjoner 14 meter x 7,6meter, og blir utstyrt med en 32 tm kran, vinsj på 12 tonn samt 2 capstaner hver på 3 tonn.

Batteripakke fra Corvus

De elektriske hovedmotorene fra Danfoss yter 2x107 kW, batteripakken fra Corvus er på 316 kWh, som gjør det mulig å operere en hel arbeidsdag uten lading. GMV’s energistyringssystem (EMS) er videreutviklet til også å inkludere automasjon om bord (IAS). Det betyr blant annet at knapper og brytere i all hovedsak er flyttet inn i en brukervennlig betjeningsskjerm (HMI) på broen.» Den gjør det også mulig på en enkel måte å samle inn og analysere data som effektiviserer operasjonen av fartøyet. Sparer miljø og kostnader

Batterielektrisk drift skal bidra til reduksjon av global oppvarming, da det er ingen utslipp av klimagasser under operasjon. Det skal også sørge for suverent arbeidsmiljø for mannskapet, da all støy og eksponering for eksos fra dieselrøyken er eliminiert under arbeid på dekk. Sist, men ikke minst, sparer man flere hundre tusen i året i energikostnader pluss at vedlikeholdskostnadene er tilnærmet lik null sammenlignet med dieselmekaniske løsninger, forteller Meek-Hansen. Verftets byggenummer 180 leveres 1. juni 2021, og dette blir den femte båten de bygger for Wilsgård Fiskeoppdrett.



Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet, heter det i en pressemelding. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pentry og sittegruppe. I tillegg et stort dekkshus som inneholder tørkerom/verksted samt toalett.

Rederiet

For Wilsgård inngår den nye elektriske arbeidsbåten i Wilsgårds grønne plan som omhandler elektrifisering av lokaliteter, drift av grønne konsesjoner og nå også elektrifisering av arbeidsbåter. Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsern og drifter 10 matfiskkonsesjoner, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms, slakteri og foredling i Torsken på Senja. I Torskensenteret har de praksisbase for Senja Videregående skole. Til sammen er det 120 medarbeidere i Wilsgård.