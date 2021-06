Skal bygge verdens største yacht

Somino blir verdens største yacht, og bygges på Sunnmøre av Vard Søviknes. Skipet skal romme 39 luksusleiligheter, som skal selges for å finansiere bygget. Illustrasjon: Vard

Vard har inngått kontrakt på byggingen av Somnio, en yachtliner som vil bli 222 meter lang og 27 meter bred, og med 39 luksusleiligheter om bord. Fartøyet skal leveres fra Vard Søviknes på Sunnmøre våren 2024.



Somnio har valgt to av verdens fremste arkitekter og design studio for prosjektet; Tillberg Design of Sweden og Winch Design fra UK. Fartøyet som vil oppfylle de høyeste standarder og regler for sikkerhet, miljø og operasjon, er resultat av et tett samarbeid mellom Somnio, Fincantieri og Vard.



Fartøyets skrog vil bli bygget ved Vard sitt verft Vard Tulcea i Romania, før det vil bli slepet til Vard Søviknes for videre utrustning, ferdigstilling, testing og levering. Dette prosjektet vil engasjere en rekke selskaper både internt i Vard og hos leverandører i den maritime klyngen, heter det i en pressemelding.



Kaptein Erik Bredhe i Somnio sier: “We are delighted to have chosen the highly-experienced team at VARD for this unique project. Somnio, meaning “to dream” in Latin, will be the largest yacht in the world by length and volume, and offer apartment owners the finest quality available at sea. We are really looking forward to seeing this beautiful yacht liner sail in 2024.”