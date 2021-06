Skal gjøre Ålesund havn grønnere

lesund havn får landstrømanlegg med en kapasitet på 32MVA. Foto; Nataliia Budianska - Shutterstock com

PSW Power & Automation skal levere et høyspent landstrømanlegg for cruiseskip basert på nyutviklet teknologi og innovative løsninger. Plug Ålesund AS, skal etablere et landstrømanlegg med en kapasitet på 32MVA i Ålesund Havn. De største cruiseskipene kan i dag forbruke opptil 60.000 liter drivstoff i døgnet ved et enkelt opphold.



Etablering av landstrøm system vil bidra til svært store støy- og utslippsreduksjoner for miljøet og lokalbefolkningen samtidig som det vil gi rederne store besparelser på drivstoff- og vedlikeholdsutgifter.



Anlegget er designet av PSW Power & Automation og skal produseres og testes på Ågotnes utenfor Bergen før installasjon og SAT finner sted i Ålesund Havn våren 2022.



MER BÆREKRAFTIG

– Vi ser alltid etter de beste og mest effektive løsningene for våre landstrøm prosjekter. Teknologien fra PSW Power & Automation vil forsyne Ålesund med en innovativ og robust landstrøm løsning som vil bidra til en mer bærekraftig havn, sier CEO i Plug, Maria Bos.



Dette blir Europas nest største anlegg og skal kunne forsyne to cruiseskip med landstrøm samtidig.



– Vi takker Plug Ålesund for tilliten. Vi har utviklet et kompakt høy-energi omformersystem som blant annet vil redusere miljøavtrykket av anlegget samtidig som det gir økt kapasitet. For å illustrere hvor stort dette anlegget er skal det til sammenligning levere energi tilsvarende det årlige gjennomsnittsforbruket til 12.000 norske husholdninger (ref. SSB 2012), sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation.

«Vi er stolt over å være en bidragsyter til enda en grønn havn i Norge.



KOMPLETTE LØSNINGER

PSW Power & Automation leverer komplette kraft- og energi løsninger til offshore og maritim industri. Firmaet har blant annet spesialisert seg på elektrisk kraft, infrastruktur og landstrøm systemer som forsyner skip med energi både i Norge og internasjonalt.

Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation. Foto: Trude Brun Wilhelmsen