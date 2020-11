Skal levere fremdriftssystemer for 200 millioner

F110-fregattene til den spanske marinen skal utrustes med fremdriftssystem fra Kongsberg Maritime. Ill: Navantia

Kongsberg Maritime (KM) har sikret en kontrakt verdt 200 millioner kroner med det spanske skipsverftet Navantia. Oppdraget er å levere fremdriftssystemer til fem F110-fregatter som bygges for den spanske marinen. F110-fregatten er en videreutvikling av Navantias F100 fregatter.



– Vi er svært fornøyde med å kunne samarbeide med Navantia om dette prosjektet. Navantia er et velrennomert selskap, med høy ekspertise innen sjømilitære fartøyer. Denne ordren bekrefter at verftsindustrien regner Kongsberg for å være verdensledende innen fremdriftssystemer, uttaler Egil Haugsdal, adm. direktør i Kongsberg Maritime, i en pressemelding.



Selskapet har betydelig kompetanse på dette feltet gjennom KMs forskningssenter i Kristinehamn, Sverige, og leverer fremdriftssystemer som møter de strengeste kvalifikasjonskrav. Forskningssenteret er verdenskjent for sitt banebrytende arbeid innen hydrodynamikk og avanserte konstruksjoner.