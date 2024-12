Skal levere ladestasjoner til Lavik-Oppedal-ferger

Om Norwegian Electric Systems

Norwegian Electric Systems er en totalleverandør av lav- og nullutslipps fremdrifts- og kontrollsystemer for en rekke fartøystyper i det globale maritime markedet.

•Energidesign – kunnskap om fartøysdrift og kompetanse om integrasjon av de nyeste energikildene gjør oss i stand til å designe optimale fremdriftssystemer. Norwegian Electric Systems designer effektive og miljøvennlige løsninger som skaper merverdi for kundene.

•Smartkontroll – nye krav og forventninger om mer effektiv og sikker drift krever smartere fartøy. Fleksible programvareplattformer og nye løsninger for navigasjon, automatisering og kontroll sørger for bedre sikkerhet gjennom smarte og enkle betjeningsløsninger.

NES opptatt av trygg skipsfart, lavere utslipp og merverdi for kundene våre. Fokuset er å være en samarbeidspartner og systemleverandør som designer optimale fremdriftssystemer og kontrollsystemer som sørger for sikker drift og enkel styring.

NES har hovedkontor i Bergen og ytterligere avdelinger med kjernekompetanse i Ålesund og Egersund, samt et kontor i Istanbul i Tyrkia.

De to ladestasjonene skal installeres i havnene i henholdsvis Lavik og Oppedal. Lavik-Oppedal er et 5,6 kilometer langt fergesamband i Sognefjorden. Fergene vil være tilnærmet fulladet etter rundt 10 minutter til kai.Som del av kontrakten skal NES levere to komplette ladestasjoner inkludert transformatorer, tavler, kontrollsystem og datainnsamlingssystem samt ladepluggen som kobles til fartøyene.– Vi i Fjord1 er svært glad for å inngå denne avtalen med Norwegian Electric Systems for levering av ladesystem til fergesambandet Lavik-Oppedal. Dette partnerskapet representerer et av flere viktige skritt som bidrar til mer miljøvennlig fergedrift. Vi har tidligere hatt tilsvarende leveranser, og vi er svært tilfredse med samarbeidet vi har hatt med Norwegian Electric Systems, sier Fjord1 sin prosjektleder Odd Bjarte Johnsen.Ladestasjonene skal etter planen leveres i 2026. NES, som er et datterselskap av HAV Group ASA, skal lede prosjektet utfra selskapets hovedkvarter i Bergen. Selskapet har ikke oppgitt verdien på kontrakten.– Vi har levert en rekke ladestasjoner tidligere, så dette er velkjent landskap for NES. Når det er sagt så vil disse ladestasjonene videreutvikles slik at de kan imøtekomme fergenes krav til autonome operasjoner og de vil også ha enkelte autonome funksjoner, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i NES.Kontrakten for ladestasjonene er den tredje avtalen som NES har inngått for Lavik-Oppedal-fergene.I mars i år tildelte Tersan Shipyard i Tyrkia en kontrakt til NES for å fungere som systemintegrator samt sørge for komplette systemleveranser av kraftsystem, automasjonssystem, og brodesign inkludert navigasjons- og kommunikasjonssystem til de fire fergene. Deretter tildelte fergeoperatøren Fjord1 en kontrakt til NES for å utvikle systemer for automatisering av fartøysfunksjoner og det autonome navigasjonssystemet for fergene.– Å bli tildelt tre av tre mulige avtaler for Lavik-Oppedal-fergene er et fantastisk resultat. Totalleveransen til fergesambandet representerer fremtidens fergetransport. Å være involvert som Fjord1 sin samarbeidspartner er noe vi ikke tar for gitt. Vi skal jobbe ekstremt hardt for å sørge for at vi leverer i tråd med Fjord1 sine forventninger og kvalitetskrav, legger Remøy-Vangen til.I tillegg har NES sitt søsterselskap, HAV Design, tidligere blitt tildelt kontrakt for å levere skipsdesign og ingeniørarbeid til fergene. Både NES og HAV Design er datterselskaper av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo.