Skal levere til verdens største seilskip

Orient Express Silenseas nye skip på hele 220 meter. Illustrasjon: Chantiers de l’Atlantique

Chantiers de l’Atlantique har valgt Brunvoll som leverandør av fremdrift Orient Express Silenseas sine nye cruiseskip, som skal bli verdens største seilskip. Ordren er for leveranse til to skip, samt to ekstra skip som opsjon.



Leveransen fra Brunvoll vil bestå av en twin-screw konfigurasjon med propeller med kontrollerbar pitch og en diameter på 3,9 meter. Propellene er designet for å kunne settes i nøytral seilstiling for å minimere motstand når skipet seiler. Propellene skal ha direkte elektrisk drift hvor Brunvoll skal levere deres Thrust-OD Box som fungerer som et thrustlager med et hydraulisk system for de kontrollerbare propellene.

Orient Express er kjent som en pionér innen luksusreiser med tog, men har nå satt seg som mål å også erobre de syv hav. Seilskipene vil ha noen imponerende hoveddimensjoner med en lengde på 220 meter, tre seilmaster med en høyde på over 100 meter og et seil-areal på over 1.500 kvadratmeter, samt 54 lugarer med en gjennomsnittsstørrelse på 70 kvadratmeter.





LEDENDE

Dette prosjektet bekrefter at Brunvoll er en av de ledene innen design av effektive fremdriftsløsninger. Våre erfarne og talentfulle hydrodynamikere har jobbet tett sammen med Chantiers de l’Atlantique med utviklingen og evaluering av forskjellige fremdriftsløsninger for disse spektakulære skipene. Til slutt vil jeg rette en stor takk fra oss i Brunvoll til Chantiers de l’Atlantique og The Orient Express Silenseas for det gode sammarbeidet og laginsatsen i dette prosjektet. Vi håper at vi en gang får se skipene seilende i de norske fjorder!», uttaler Arnfinn Brautaset, Sales Manager hos Brunvoll.



STARTET MED TOGREISER

Orient Express startet med togreiser i 1883, hvor de kombinere det å reise med luksuriøse tog, med kunst, unike opplevelser og en samling av sjeldne gjenstander. I 2024 åpner også Orient Express flere hoteller på nøye utvalgte destinasjoner rundt om i verden. De første hotellene som åpner er Orient Express La Minerva i Roma og Orient Express Palazzo Donà Giovannelli i Venesia.



Ett annet hotellprosjekt er også annonsert i Midtøsten, nærmere bestemt i byen Riyadh. Den luksuriøse reiseoperatøren vil fortsette med lanseringen av Orient Express La Dolce Vita og returen av den legendariske Orientekspressen til jernbanen.



Chantiers de l'Atlantique er et fransk skipsverft med en lang historie innen bygging av cruiseskip, marinefartøy, substasjoner for offshore vindparker og service tjenester. Takket være sin ekspertise og sitt nettverk av underleverandører, kombinert med toppmoderne industriteknologi, er Chantiers de l'Atlantique en av lederne i skipsbygging innen flere fartøysegmenter.



Selskapet er en pionér innen løsninger for morgendagens utfordringer. Takket være sin forskning og utvikling tilbyr Chantiers de l'Atlantique skip med den høyeste ytelsen med tanke på miljø, samt utstyr for offshore vindparker, noe som gjør dem til en sentral aktør i den globale energiomstillingen