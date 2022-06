Skal oppgradere kampsystemet på Sjøforsvarets Skjold-klasse

Kongsberg

Kongsberg er et internasjonalt, ledende globalt teknologiselskap som leverer oppdragskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold.

Vi samarbeider med nasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer, for å flytte grensene for teknologiutvikling i næringer som romfart, offshore og energi, handelsflåte, forsvar og luftfart med mer.

Kongsberg har om lag 11.000 ansatte lokalisert i mer enn 40 land, og har en samlet omsetning på 25,6 milliarder kroner i 2020.’

Skjold-klassen er en viktig ressurs for Sjøforsvaret og i tillegg til en skipsteknisk modernisering vil kampsystemet erstattes med et tilsvarende system som er i drift på Nansen klassen i dag. Kongsberg Defence & Aerospace er stolte av å levere kampsystemet og bidra til levetidsforlengelse av Skjold-klassen.– Når Skjoldklasse-korvettene nå levetidsforlenges er det avgjørende å oppgradere kampsystemet ombord for å sikre kampevnen i levetiden. I hovedsak består oppgraderingen av nytt kampledelsessystem, som nå blir samkjørt med Nansen klasse fregattene, samt oppdatering av taktiske datalinker og andre funksjoner i kampsystemet, sier divisjonsdirektør Kjetil Reiten Myhra i Kongsberg Defence & Aerospace– Kongsberg Defence & Aerospace er stolte over at vi nok en gang får tillit til å fortsette arbeidet med levetidsforlengelsen til Skjold klassen. Vi ser frem til å integrere de beste teknologiske løsningen for å gi Sjøforsvaret kampberedskap, sier president Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.