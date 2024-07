Skal redusere skipsfartens CO2-utslip

Om VMS Group A/S

VMS Group A/S tilbyr en bred portefølje av løsninger innen nybygging og ettermontering av skip. Selskapet holder til i Frederikshavn , og har avdelinger i Brasil, Namibia, Saudi-Arabia og USA.

VMS leverer integrerte løsninger som inkluderer hybridteknologi, elektriske og alternative drivstoffløsninger, både batteri- og brenselcellelagring, alt styrt fra et felles kontrollsystem som håndterer strømstyringssystemet (PMS) og energistyringssystemet (EMS).

Selskapet er kjent for sin "one stop shop" -tilnærming, og hjelper rederier med å håndtere komplekse avkarboniseringsprosjekter.

Med over 20 års erfaring innen optimalisering er Emenergi en betrodd rådgiver for kunder som ønsker å bli mer energieffektive.

Selskapet spiller en nøkkelrolle i å redusere klimagasser og fremme bærekraft i maritim sektor.

Emenergi tilbyr en rekke tjenester og løsninger, inkludert en energiscreening, som sammen med en energivurdering, basert på en spesifikk energi- og utslippsprofil, danner grunnlaget for å finne de riktige energiløsningene.

Emenergi hjelper også med CII- og EEXI-beregninger samt støtte til gjennomføring av energiprosjekter.

I skipsfarten har det de siste årene vært et sterkt fokus på å redusere utslippene av nitrogen, NOx og svovel, SOx, fra avgasser. Et vedtak som ble fremforhandlet allerede i 2008 i International Maritime Organization (IMO). Siden den gang har kravene til skipsutslipp blitt stadig skjerpet, og etter hvert med et stadig økende fokus på avkarbonisering, det vil si utslipp av karbondioksid, COMange ulike teknologier og valg av alternative drivstoff blir vurdert, og for den enkelte reder kan det være en krevende oppgave å velge hvilke løsninger som egner seg best, uansett om det er et nybyggingsprosjekt eller en oppgradering av et eldre fartøy.Samarbeidet mellom Emenergi og VMS Group vil kombinere Emenergis ekspertise innen energioptimalisering med VMS' omfattende erfaring innen motorteknologi og integrerte energiløsninger. Partnerskapet har som mål å tilby skreddersydde og effektive løsninger for rederier for å redusere sine CO-utslipp og ønsker å forbedre sin bærekraftprofil.– Vår felles kompetanse vil hjelpe våre kunder med å navigere mellom de stadig økende og mer komplekse kravene til energieffektivitet og bærekraft i maritim industri, sier Erik Mortensen fra Emenergi.- Partnerskapet med Emenergi er et viktig skritt i vår strategi for å utvide VMS Groups portefølje og styrke vår posisjon i det globale markedet. Sammen kan vi levere integrerte og innovative løsninger som både hjelper kundene våre med å nå sine bærekraftsmål og forbedre konkurranseevnen, sier Kim Rasmussen fra VMS Group.De to nordjyske selskapene holder til i henholdsvis Hobro og Frederikshavn og vil fokusere på å utvikle og implementere avanserte energiløsninger, inkludert energiscreening, energirevisjoner, hybride og elektriske fremdriftsteknologier og alternative drivstoffløsninger.Alt dette gjøres etter individuelle, konkrete vurderinger som kan hjelpe det enkelte rederi til å gjennomføre nødvendige oppgraderinger for å møte de nyeste krav og standarder fra både IMO og nasjonal lovgivning.Emenergi og VMS Group, som uavhengige tjenesteleverandører, vil også kunne tilby rederier og rederier kompetent bistand til å søke ulike typer støtteordninger, både nasjonalt og internasjonalt.