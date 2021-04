Skal revolusjonerer persontransport på sjøen

Daglig leder i Lift Ocean, Petter Mørland Pedersen viser frem en radiostyrt modell av Hydroglyder. Foto: Lift Ocean AS

Norsk teknologi skal revolusjonerer persontransport på sjøen. Planene ble lansert på en internasjonal maritim konferanse i Singapore nylig. Sentralt i planene finner vi Lift Ocean, et norsk oppstartsselskap.



Det globale energiselskapet Yinson har inngått partnerskap med norske Lift Ocean og vil på den internasjonale teknologimessen Singapore Maritime Week, presentere et nytt hydrofoil-konsept. Teknologien vil skape en grønn revolusjon innen last- og persontransport på sjøen.



Den avanserte hydrofoil-teknologien til det norske oppstartsselskapet har knekt koden på hvordan elektrisk drift for alvor kan erstatte fossilt brensel. Når båtene løfter seg over vannet og foiler, reduseres motstanden så betydelig at elektrisk drift med en gang blir et reelt alternativ til konvensjonelle løsninger.



SINGAPORE HAVN

Sammen med Yinson har Lift Ocean utviklet en «foilende» konseptbåt for persontransport og lett last. Den er 12m lang, kan frakte 12 personer, marsjfart på 20-25 knop, har lang rekkevidde og er selvsagt helt elektrisk. Første prosjekt er knyttet mot Singapore havn, som er verdens nest mest trafikkerte havneområde.



– Vi er veldig fornøyde med å ha en industriell partner i form av Yinson. Det gjør at vi ikke bare blir utfordret på teknologi, men også kommersielle aspekter som er nøkkelen til å drive frem et bærekraftig konsept. Nå ser vi frem til å vise hva vi har jobbet med til det internasjonale maritime shipping miljøet, sier grunder og daglig leder Petter Mørland Pedersen i Lift Ocean.



MULIGGJØR NULLUTSLIPP

I dag er det et betydelig klimagassutslipp fra små og store servicebåter som frakter personer og utstyr rundt i de store internasjonale havnene. Med stadig sterkere krav om utslippskutt, mener asiatiske Yinson at den norske teknologien har et stort potensial. Konserndirektør for New Ventures and Technology i Yinson, Eirik Barclay, tror samarbeidet med Lift Ocean vil føre til flere spennende prosjekter.



– Vår avdeling for Green Technologies holder til i Singapore, som er verdens nest mest trafikkerte havneområde. Vi er et selskap som tar sosialt ansvar, og ønsker å være en pådriver for dekarbonisering av den maritime sektoren i regionen. I tillegg investerer vi i fornybar energi innen transport- og energisektoren, sier Eirik Barclay i Yinson.



– For oss er hydrofoil nøkkelen til å utvikle nullutslipps mobilitet på sjøen. Teknisk gir det oss store fordeler i form av økt rekkevidde, økt komfort og eliminering av forstyrrende hekkbølger. Samtidig reduseres driftskostnadene betraktelig. Til sammen gjør dette at vi ønsker å satse på hydrofoil som en del av vårt Hydroglyder-konsept for elektrifisering av kommersiell persontransport på sjøen. Vi ser et potensial for et stort antall båter bare i Singapore havn alene, sier Srinivas Tati, VP Business Development i Yinson Green Technologies.



OM KORT TID

– Vi har gjennomført en konseptstudie for Yinson der vi ser store fordeler og besparelser for denne applikasjon. Asia er et veldig spennende marked akkurat nå og det skjer veldig mye innen persontransport og økt bruk av vannveiene. I samarbeid med Yinson utvikler vi nå en fullskala prototype som skal være på vannet om kort tid. Denne vil være meget verdifull for videre utvikling av teknologien og selskapet, forteller Mørland Pedersen.



Lift Ocean ble etablert i desember 2019, og har på kort tid fått med seg solide investorer på laget og er i dialog med internasjonale selskaper for å levere hydrofoil-teknologi. Teknologien til Lift Ocean kan redusere energikostnadene for en hurtiggående båt opptil 90 prosent og bidra til betydelig utslippskutt.