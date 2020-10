Skarpenord sikret viktig oppgraderingsavtale

Produksjonsskipet Jorun skal oppgraderes.

Scanas datterselskap Skarpenord har signert en intensjonsavtale med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om oppgradering av ventilstyresystemer på produksjonsskipet Jotun. Avtalen gjelder en leveranse hydrauliske kraftenheter (HPU-er) og oppgradering av ventilstyresystemer i henhold til dagens regelverk.



– At vi inngår denne avtalen med Rosenberg Worley er en flott fjær i hatten for Skarpenord. Vi har jobbet lenge med kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere, og er glade for å ha vunnet fram med våre løsninger. Skarpenord er kjent for produkter av høy kvalitet, og vi ser frem til nok en leveranse som oppfyller gjeldende krav for offshoreindustrien til punkt og prikke, sier Egil Kjeldsen, daglig leder i Skarpenord i en pressemelding.



Produksjonsskipet Jotun ble bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland og ferdigstilt hos Rosenberg Stavanger på slutten av 90-tallet. Etter mer enn 20 års tjeneste til havs er fartøyet igjen tilbake i Stavanger, nå for oppgradering i milliardklassen. Når hele opprustningen er ferdig, skal skipet returnere til Balder-feltet med en levetid som er forlenget helt til 2045.



OPPGRADERER EGET UTSTYR

– At Skarpenord får ta del i oppgraderingen av utstyr som selskapet leverte til Jotun for 20 år siden, er det beste kvalitetsstempelet vi kan få. Avtalen er nok en bekreftelse på at Skarpenord har et godt merkevarenavn ute i markedet, mener Styrk Bekkenes, administrerende direktør i morselskapet Scana ASA.



– For oss kommer denne kontrakten på et viktig tidspunkt. Vi er glade for at prosjekter som dette blir realisert i en tid der leverandørindustrien er hardt rammet av coronaepidemien og oljeprisfallet, sier Egil Kjeldsen i Skarpenord.



For Skarpenord starter Jotun-prosjektet umiddelbart, og utstyret skal leveres til verftet i andre kvartal, 2021.