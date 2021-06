To skip på to dager fra Havyard Leirvik

Teknisk-prøvetur for «Alba» i Sognefjorden. Foto: Havyard Leirvik AS

På to dager har Havyard Leirvik overlevert to skip. Begge innenfor avtalt tid til tross for store logistikkutfordringer på grunn av koronapandemien.

Det første skipet var en brønnbåt og det andre er et vindmølleskip til danske ESVAGT.

OMSTILLING

Prosjektleder Vegard Skår forteller at koronapandemien har gitt store utfordringer når det gjelder både arbeidere og servicefolk fra underleverandører i tillegg til leveranser av utstyr, og har gitt helt nye utfordringer innen ressurs- og materiellplanlegging.

-Men vi har vist at vi er omstillingsdyktige og greidd å løse utfordringene. Vi har hatt et svært godt samarbeid der alle parter har vært fleksible og strekt seg langt, og der det har vært levert mye godt arbeid både på verftet, hos leverandørene og innad i prosjektorganisasjonen. Slik har vi greidd å levere på tid og med god kvalitet.

Skipet skal leveres til ESVAGT, og Vegard Skar trekker også frem det gode samarbeidet de har hatt med rederiet.

-Vi har nå samarbeidet med ESVAGT på mange prosjekter, kjenner godt både systemet og forventningene deres, og gleder oss over å levere nok et godt skip og nyttig verktøy til deres arbeid i havvind-segmentet.

KVALITET

Vindmølleskipet er det femte vindmølleskipet som bygges ved Havyard Leirvik og det andre i en serie av HAV 831L SOV-design.

-Likevel er det alltid utvikling og forbedring og alt må testes og fungere før skipet kan leveres.

Skår forteller om sjøprøven som var beregnet å ta en uke, men som ble ferdig før planlagt fordi testingen gikk så bra.

-Det er imponerende av alle de involverte å levere slik kvalitet i en så utfordrende tid.

Det blir full aktivitet på verftet gjennom hele sommeren, og vindmølleskip nummer tre i serien ligger klart til utrustningsarbeid. Dette skipet skal leveres til høsten.

Det vil gi Havyard Leirvik en referanseliste med seks vindmølleskip, noe som er en svært sterk posisjon i dette segmentet.